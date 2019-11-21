محمد رمضان يقدم مفاجآت في أقوى حفل مصري بموسم الرياض

يستعد النجم محمد رمضان، اليوم لتقديم أول وأقوى حفل مصرى ضمن فعاليات "موسم الرياض"على مسرح معرض السيارات "الجنادرية" الحفل من إنتاج شركة "روتانا" ومن إشراف وتنظيم شركة "مزيكا" والمنتج محمد جابر وشركة "ميديا سكوب" والمنظم نبيل السويسى بالتعاون مع شركة "روتانا" والحفل من إخراج المخرج المسرحى تامر كرم.

ومن ناحية أخرى قام النجم محمد رمضان بمتابعة الإستعدادت والتجهيزات النهائية والتى ستسقبل رواد ومحبى النجم محمد رمضان، من جميع الوطن العربى حيث تم بناء مسرح ضخم تم تجهيزه بأحدث الديكورات وأجهزة الصوت والإضاءة، كما قامت فرقة استعراضية مكونة من عدد ضخم من الراقصين والراقصات بالتحضير والتدريب على أحدث الاستعراضات لمشاركة الفنان محمد رمضان وقام بتصميم الرقصات والاستعراضات هادى عواضة.

هذا بالإضافة إلى العديد من المفاجآت الأخرى التى يتم التحضير لها الآن.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قد أعلن عن نفاد تذاكر حفل الفنان محمد رمضان ، وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "نفاد حفل تذاكر الأسطورة محمد رمضان.. وقررنا زيادة ألف تذكرة".