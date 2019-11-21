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بالأسماء.. إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة وإلغاء التدابير الاحترازية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:01 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل 
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قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام للنيابة، إخلاء سبيل 3 متهمين على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا وإلغاء التدابير الاحترازية. 

والمتهمون فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة.

والمخلي سبيلهم هم كل من:
1- عادل عبد الحميد مهران
2- عوض السيد محمد عوض
3- السيد محمد السيد ستيت

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
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