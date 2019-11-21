عبدالله المغازي: القيادة السياسية تركز على الشباب والبحث العلمي منذ 2014

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ العلوم السياسية، إنه منذ الوهلة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يضع الشباب في مرمى اهتمامه، حيث أن القيادة السياسية تؤمن أن المستقبل للشباب، وهذا ما يفسر استمرار مؤتمرات ومنتديات الشباب.



وأشار "المغازي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن استكمال جامعة زويل، ودعم الباحيثن، وافتتاح كليات تكنولوجية كلها أشكال لدعم الدولة واهتمامها بالشباب، ودعم البحث العلمي، كونهم أساس التقدم، وتحسين المستقبل.



وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الدول الكبرى مثل اليابان تقدمت عبر الاهتمام ودعم البحث العلمي، مضيفا أن اهتمام الرئيس بالشباب بدأ منذ 2014 ومستمر إلى الآن.

