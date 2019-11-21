Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبدالله المغازي: القيادة السياسية تركز على الشباب والبحث العلمي منذ 2014

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:00 م
Advertisements
المغازي
المغازي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ العلوم السياسية، إنه منذ الوهلة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يضع الشباب في مرمى اهتمامه، حيث أن القيادة السياسية تؤمن أن المستقبل للشباب، وهذا ما يفسر استمرار مؤتمرات ومنتديات الشباب.

وأشار "المغازي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن استكمال جامعة زويل، ودعم الباحيثن، وافتتاح كليات تكنولوجية كلها أشكال لدعم الدولة واهتمامها بالشباب، ودعم البحث العلمي، كونهم أساس التقدم، وتحسين المستقبل.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الدول الكبرى مثل اليابان تقدمت عبر الاهتمام ودعم البحث العلمي، مضيفا أن اهتمام الرئيس بالشباب بدأ منذ 2014 ومستمر إلى الآن.
Advertisements

أخبار تهمك

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ ساعة و نصف

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

"التعليم" ترد بقوة على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي.. وتتوعد بـ"عقوبات جسيمة"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

طلبات فايلر أوامر في الأهلي.. الأحمر يرصد 2 مليون دولار لضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 23 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ يوم

خبر سار لجماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 13 ساعة

بالمستندات نكشف حقيقة استبعاد رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

11:39 ص

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

12:22 م

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

07:40 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

12:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status