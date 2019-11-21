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أحمد زعيم يتألق بإطلالات شبابية فى كليبه "بص فى المرايا" (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:58 م
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أحمد زعيم
أحمد زعيم
أحمد رمضان متولي
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طرح الفنان أحمد زعيم أغنيته الجديدة "بص في المرايا" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات ايمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ومكساج توما، وإنتاج "نجوم ريكوردز" وتم تصويرها تحت قيادة المخرج كريم نجيب، وظهر في الكليب بعدة إطلالات شبابية تتناسب مع طبيعة تصويرها.

 

وتعد أغنية "بص فى المرايا" هى الثالثة التى يقدمها أحمد زعيم على طريقة الفيديو كليب بعد أن قدم من قبل "البرود" و"اهو اهو" وكليهما من إخراج كريم نجيب، وتم تصويرهما في بيروت.

 

وطرح "زعيم" ألبومه الغنائي الأول بعنوان "اهو اهو" العام الماضي، وضم الألبوم 12 أغنية، تعاون فيهم مع نخبة من أهم وأشهر نجوم الموسيقى فى مصر والوطن العربى، على رأسهم أيمن بهجت قمر، وتوما، وأيضا عمرو مصطفى ووليد سعد، ومحمد يحيى، ورامي جمال، وخالد عز، وإيهاب عبد الواحد.

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