عاجل.. الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إيران بممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات التي عمت البلاد.

ودخلت قوات أمنية بزي مدني، جامعة طهران، مستخدمة سيارات إسعاف، واعتقلت العشرات أثناء احتجاجات ليلية لطلاب الجامعة مساء الاثنين الماضي.

ونقلت مواقع إيرانية معارضة، أن الأمن اتصل خلال الأيام الثلاثة الماضية بالطلاب النشطاء، وهددهم بالاعتقال في حال مشاهدتهم في أي احتجاج داخل حرم الجامعة.

وعمدت بعض القوى الأمنية إلى الذهاب لمنازل بعض الطلاب واعتقالهم.

وانطلقت الاحتجاجات العارمة، على مدى الأيام الماضية في معظم محافظات إيران، شهدت سقوط عشرات القتلى. وأفادت مواقع إيرانية معارضة في وقت سابق بأنه تم إحصاء أكثر من 150 جثة لمحتجين في البلاد.

وأخرجت قوات تابعة للاستخبارات الإيرانية 36 جثة لمحتجين من مستشفى "التأمين الاجتماعي" في العاصمة طهران بسيارة لنقل اللحوم، وفق ما نقل موقع إيران إنترناشيونال، مساء الأربعاء، عن مصادر مطلعة.

كما بلغ عدد القتلى في مستشفيات سجاد كرج وشهريار ومدني كرج والبرز كرج 118 شخصاً، وفق المصادر.