Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار مواد البناء اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019.. سعر حديد عز يواصل استقراره في الأسواق

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:25 م
Advertisements
اسعار مواد البناء اليوم
اسعار مواد البناء اليوم
Advertisements
اسعار مواد البناء اليوم 
تواصل اسعار مواد البناء اليوم الخميس 21-11-2019 استقرارها في السوق المحلى وتشمل مواد البناء الحديد والاسمنت والطوب والجبس وغيرها من المواد المستخدمة في عملية البناء ونستعرض من خلال هذا التقرير اخر تحديثات اسعار الحديد والاسمنت في الأسواق نظرًا لما تمثله من اهمية لدى المستهلكين والعاملين في مجال المقاولات، وخاصة بعد الاضطراب الذي شهدتها أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية والتى شملت انخفاضات كبيرة في اسعار الحديد والاسمنت وجاءت اسعار مواد البناء اليوم في الاسواق على النحو التالي:

شهدت أسعار الحديد والاسمنت خلال الفترة الماضية حالة من الانخفاض المتتالى يرجع الى عدة عوامل اهمها هو قرار وزارة الصناعة برفع الرسوم على خام البيليت العالمى المستخدم الرئيسي في صناعة الحديد في مصر مما اثر على حركة صناعة الاسمنت وبالتالى تراجع اسعارها فضلًا عن قرار الحكومة بخفض اسعار الغاز للمصانع في مصر بعد خفض أسعار البنزين وهو ما ساهم ايضا في انخفاض الاسعار وجاءت الاسعار كما يلي:

اسعار الحديد اليوم في مصر 
سجل أسعار حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن
سجلت أسعار حديد المعادي فسجلت 9 آلاف و850 جنيه للطن
سجلت أسعار حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن
سجل أسعار حديد عز 10370 جنيهًا للطن
سجل أسعار حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن
سجل أسعار حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن
سجلت أسعار حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن
 سجلت أسعار حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن
سجلت اسعار أسعار حديد المراكبي 10 آلاف للطن
 سجلت أسعار حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن
سجلت أسعار حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن.

اسعار مواد البناء اليوم
اسعار مواد البناء اليوم

اسعار الاسمنت اليوم في مصر 

 سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا
 سجل سوبر سيناء 2420 جنيهًا
 سجل رويال العادة 2400 جنيه للطن
 سجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن
 سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن
 أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن
 سعر طن الأسمنت الأبيض ما بين  2400 جنيهًا إلى 2500 جنيهًا.
 سعر الأسمنت المخلوط ما بين 780 جنيهًا للطن إلى 833 جنيهًا للطن.
 سعر طن الجبس ما بين 610 جنيهًا إلى 680 جنيهًا.
 سجل سعر أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن
 سجل أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن
 سجل أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن
 سجل أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن

 اسعار الجبس اليوم 
 جبس "سيناء" 695 جنيهًا للطن
 جبس "البلاح" بـ570 جنيهًا للطن
 جبس "السويس" بـ500 جنيه للطن.
 جبس "الدولية" بـ595 جنيهًا للطن.




Advertisements

أخبار تهمك

طلبات فايلر أوامر في الأهلي.. الأحمر يرصد 2 مليون دولار لضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ يوم

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

"التعليم" ترد بقوة على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي.. وتتوعد بـ"عقوبات جسيمة"

منذ حوالي 10 ساعات

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 23 ساعة

بالمستندات نكشف حقيقة استبعاد رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

11:39 ص

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

12:22 م

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

07:40 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

12:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status