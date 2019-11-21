اسعار مواد البناء اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019.. سعر حديد عز يواصل استقراره في الأسواق

اسعار مواد البناء اليوم

تواصل اسعار مواد البناء اليوم الخميس 21-11-2019 استقرارها في السوق المحلى وتشمل مواد البناء الحديد والاسمنت والطوب والجبس وغيرها من المواد المستخدمة في عملية البناء ونستعرض من خلال هذا التقرير اخر تحديثات اسعار الحديد والاسمنت في الأسواق نظرًا لما تمثله من اهمية لدى المستهلكين والعاملين في مجال المقاولات، وخاصة بعد الاضطراب الذي شهدتها أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية والتى شملت انخفاضات كبيرة في اسعار الحديد والاسمنت وجاءت اسعار مواد البناء اليوم في الاسواق على النحو التالي:





شهدت أسعار الحديد والاسمنت خلال الفترة الماضية حالة من الانخفاض المتتالى يرجع الى عدة عوامل اهمها هو قرار وزارة الصناعة برفع الرسوم على خام البيليت العالمى المستخدم الرئيسي في صناعة الحديد في مصر مما اثر على حركة صناعة الاسمنت وبالتالى تراجع اسعارها فضلًا عن قرار الحكومة بخفض اسعار الغاز للمصانع في مصر بعد خفض أسعار البنزين وهو ما ساهم ايضا في انخفاض الاسعار وجاءت الاسعار كما يلي:





اسعار الحديد اليوم في مصر

سجل أسعار حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن

سجلت أسعار حديد المعادي فسجلت 9 آلاف و850 جنيه للطن

سجلت أسعار حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن

سجل أسعار حديد عز 10370 جنيهًا للطن

سجل أسعار حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن

سجل أسعار حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن

سجلت أسعار حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن

سجلت أسعار حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن

سجلت اسعار أسعار حديد المراكبي 10 آلاف للطن

سجلت أسعار حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن

سجلت أسعار حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن.



