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اسعار مواد البناء اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019.. سعر حديد عز يواصل استقراره في الأسواق
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:25 م
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اسعار مواد البناء اليوم
تواصل اسعار مواد البناء اليوم الخميس 21-11-2019 استقرارها في السوق المحلى وتشمل مواد البناء الحديد والاسمنت والطوب والجبس وغيرها من المواد المستخدمة في عملية البناء ونستعرض من خلال هذا التقرير اخر تحديثات اسعار الحديد والاسمنت في الأسواق نظرًا لما تمثله من اهمية لدى المستهلكين والعاملين في مجال المقاولات، وخاصة بعد الاضطراب الذي شهدتها أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية والتى شملت انخفاضات كبيرة في اسعار الحديد والاسمنت وجاءت اسعار مواد البناء اليوم في الاسواق على النحو التالي:
شهدت أسعار الحديد والاسمنت خلال الفترة الماضية حالة من الانخفاض المتتالى يرجع الى عدة عوامل اهمها هو قرار وزارة الصناعة برفع الرسوم على خام البيليت العالمى المستخدم الرئيسي في صناعة الحديد في مصر مما اثر على حركة صناعة الاسمنت وبالتالى تراجع اسعارها فضلًا عن قرار الحكومة بخفض اسعار الغاز للمصانع في مصر بعد خفض أسعار البنزين وهو ما ساهم ايضا في انخفاض الاسعار وجاءت الاسعار كما يلي:
اسعار الحديد اليوم في مصر
سجل أسعار حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن
سجلت أسعار حديد المعادي فسجلت 9 آلاف و850 جنيه للطن
سجلت أسعار حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن
سجل أسعار حديد عز 10370 جنيهًا للطن
سجل أسعار حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن
سجل أسعار حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن
سجلت أسعار حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن
سجلت أسعار حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن
سجلت اسعار أسعار حديد المراكبي 10 آلاف للطن
سجلت أسعار حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن
سجلت أسعار حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن.
اسعار مواد البناء اليوم
اسعار الاسمنت اليوم في مصر
سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا
سجل سوبر سيناء 2420 جنيهًا
سجل رويال العادة 2400 جنيه للطن
سجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن
سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن
أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن
سعر طن الأسمنت الأبيض ما بين 2400 جنيهًا إلى 2500 جنيهًا.
سعر الأسمنت المخلوط ما بين 780 جنيهًا للطن إلى 833 جنيهًا للطن.
سعر طن الجبس ما بين 610 جنيهًا إلى 680 جنيهًا.
سجل سعر أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن
سجل أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن
سجل أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن
سجل أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن
اسعار الجبس اليوم
جبس "سيناء" 695 جنيهًا للطن
جبس "البلاح" بـ570 جنيهًا للطن
جبس "السويس" بـ500 جنيه للطن.
جبس "الدولية" بـ595 جنيهًا للطن.
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