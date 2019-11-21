Advertisements
Advertisements
Advertisements

حسين الشحات يعتذر للجماهير المصرية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:52 م
Advertisements
حسين الشحات
حسين الشحات
محمد الصو
Advertisements
تقدم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بإعتذارًا للجماهير المصرية عقب البداية المخيبة للفراعنة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون 2021.

وأكد الشحات في تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورت"، على أن هناك عوامل تسببت في البداية المخفقة، أبرزها الإصابات التي ضربت الفريق قبل الانطلاقة الأولى.


وأضاف الشحات، " المنتخب واجه ظروفًا صعبة للغاية خاصةً عدد الاصابات التى ضربت الفريق خلال المعسكر، بالاضافة إلى عدم الانسجام بين اللاعبين".

وواصل الشحات، " الجميع داخل المنتخب الوطني يعلم حجم المسؤولية الموقعة عليه، وأن هناك حالة من الغضب بين اللاعبين لعدم الظهور بالمستوى المطلوب".

واختتم نجم الأهلي، " نعد الجماهير المصرية بتحسن الأداء، والعودة إلى نغمة الانتصار مرة أخرى، وسيكون الهدف الأساسي هو الفوز على توجو فى الجولة الثالثة، لركب صدارة الترتيب وتعزيز الفرص بالوصول للنهائيات".

ويلعب منتخب الفراعنة، ضمن منافسات المجموعة السابعة والتي تضم كل من "توجو وجزر القمر وكينيا"، والمؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وحقق المنتخب الوطني بداية سيئة في التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية، بعدما حصد نقطتين فقط ببداية المباريات، حيث تعادل أمام المنتخب الكيني بهدف لكل فريق ببرج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى، قبل أن يتعادل سلبيا مع جزر القمر سلبيا بالجولة الثانية.

واحتل المنتخب الوطني، المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين خلف المنتخب الكيني صاحب نفس الرصيد بالمركز الثاني، وجزر القمر صاحبة الصدارة برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد المنتخب التوجولي بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر حسين الشحات تصفيات افريقيا الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ ساعة و نصف

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

طلبات فايلر أوامر في الأهلي.. الأحمر يرصد 2 مليون دولار لضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 23 ساعة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"التعليم" ترد بقوة على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي.. وتتوعد بـ"عقوبات جسيمة"

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

بالمستندات نكشف حقيقة استبعاد رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة توجو وجزر القمر اليوم الخميس 14/11/2019 بتصفيات كأس أمم إفريقيا

بعثة المنتخب الوطني تغادر إلى جزر القمر على متن طائرة خاصة

أول رد فعل من حسام البدري مع لاعبي المنتخب بعد مباراة كينيا

رابط beIN SPORTS HD 2 - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر yalla shoot مباراة مصر رابط سريع مباشر

kora plus| مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

11:39 ص

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

12:22 م

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

07:40 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

12:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status