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السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية في عين شمس.. "مقهي" كلمة السر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:51 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تبلغ لقسم شرطة عين شمس من شرطة النجدة بمشاجرة ومصاب بشارع محمود عطية من شارع ابن الحكم، دائرة القسم.

وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وهم "ح. ح. م"، 39 سنة، صاحب مكتب مقاولات ومقيم 7 شارع محمود عطية من شارع ابن الحكم ـ دائرة القسم ( مصاب بجرح بالحاجب الأيسر )، طرف ثان "ا. ح. م" 39 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان، ضبط بحوزته حقيبة بداخلها 3 سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم و3 طلقات من ذات العيار ".

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات سابقة حول إرث مقهي كائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على الأول بالضرب محدثًا إصابته المشار اليها، وتمكنت قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني الأسلحة النارية المنوه عنها قرينه

وبمواجهة الثاني اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واقر بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بحوزته بقصد استخدامها فى المشاجرة، وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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