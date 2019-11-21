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محمد رمضان يشوق جمهوره لحفله اليوم الرياض

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:47 م
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محمد رمضان
محمد رمضان
رانيا ماهر
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يستمر الفنان محمد رمضان بتشويق متابعيه بحفله المقام في مدينه الرياض حيث نشر رمضان مقطع فيديو جديد له من كواليس استعداده لذلك الحفل وعلق على الفيديو قائلاً:"من بروڤات أقوى حفلة في الرياض، ثقة في الله نجاح".

ويشار أن الفنان محمد رمضان سيحي حفلاً غنائيا ضخم في المملكة العربية السعودية بمدينه الرياض المقام علي مسرح معرض السيارات الجنادرية.


نفاذ تذاكر الحفل

وقد كان أعلن المستشار تركي ال الشيخ أن تذاكر الحفل قد نفذت منذ طرحها بأيام قليله وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث كتب منشورا قال خلاله: "موسم الرياض يواصل تحطيم الأرقام، نفاذ الألف تذكرة اضافية لحفل الأسطورة محمد رمضان، ونظرًا للإقبال الشديد ولاستيعاب جمهور النمبر ون الضخم، تم عمل توسعة اضافية ثانيةللمسرح بعدد ٢٠٠٠ تذكرة، ٢١ نوفمبر، مسرح معرض السيارات الجنادرية.

موسم الرياض الترفيهي

وفي سياق آخر،يُشار أن فعاليات موسم الرياض بدأت في يوم11 أكتوبر الماضي،ومستمر إلى نهاية شهر يناير لعام 2020، وشهد موسم الرياض إقامة العديد من الحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي من أبرزهم :عمرو مصطفي، عمرو دياب، تامر حسني،شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم،تامر عاشور، نجوي كرم،أصاله، عاصي الحلاني،صابر الرباعي، ديانا حداد،حسين الجسمي .

مشاركة محمد رمضان في رمضان 2019

وفي سياق مختلف، يُذكر أن محمد رمضان خاض الماراثون الرمضاني بمسلسل "زلزال"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا،وتم تكريمه على هذا الدور من قبل إدارة مهرجان القنوات الفضائية.

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محمد رمضان

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