سما المصري لـ رانيا يوسف: "ريحي على جنب خطفت منك التريند"

وجهت الفنانة سما المصري، رسالة إلى الفنانة رانيا يوسف، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشرت سما صورة مجمعة، ظهرت على يمين الصورة الفنان رانيا يوسف، وهي مُرتدية فستان مكشوف الظهر من فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وعلى اليسار الفنانة سما المصري بإطلالتها التى ظهرت بها أمس من الافتتاح ، وعلقت سما على الصورة قائلة: " معلش باه يارانيا ريحي علي جنب، خطفت منك التريند من امبارح لحد دلوقتي، اشوفك السنه الجاية بأه، معلش مش دايما العريان بيشد الإنتباه، مصممين الازياء يتعبوا ياعيني في باقي الفساتين، واجي اجي بطرحه ب٥٠ جنيه وفستان مقفول بالف جنيه اخد التريند من غير حتي ماامشي علي سجاده حمرا، وانا كنت فاكره الناس بتتفرج عليا عشان بالبس مكشوف،طلعوا بيدوروا علي اخباري سواء بلبس حشمه أو لبس مكشوف، بيحبوووني،مش عارفه التريند عايز مني ايه؟؟".





ومن الجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال41، بدأت مساء أمس الأربعاء 20نوفمبر، ومستمرة حتى 29 نوفمبر الحالي، وتشهد هذه الدورة عرض 150 فيلما من 63 دولة مختلفة، ويتولى رئاسة المهرجان المنتج محمد حفظي، وتُهدى هذه الدورة إلى روح الفنان الراحل يوسف شريف رزق الله، الذي كان يعمل مديرًا فينًا للمهرجان، وأُقيم حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وقدم حفل الافتتاح كلاً من الفنانين دينا الشربيني، أحمد داوود، خالد الصاوي، وحرص على حضور حفل الافتتاح العديد من الفنانين في الوطن العربي منهم :حنان مطاوع وزوجها،رجاء الجداوى، أحمد حلمي، وزوجته منى ذكي، آسر ياسين، وزوجته، محمد فراج، وخطيبته بسنت شوقى، أسماء أبو اليزيد، مي عمر، نجلاء بدر، نادية الجندي، نورهان منصور، بشري، بوسي شلبي، صبري فواز، آيتن عامر، هنا الزاهد، هبة مجدي، حسين فهمي وزوجته.