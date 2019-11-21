Advertisements
Advertisements
Advertisements

سما المصري لـ رانيا يوسف: "ريحي على جنب خطفت منك التريند"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:46 م
Advertisements
رانيا يوسف وسما المصري
رانيا يوسف وسما المصري
هبة أحمد
Advertisements
وجهت الفنانة سما المصري، رسالة إلى الفنانة رانيا يوسف، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت سما صورة مجمعة، ظهرت على يمين الصورة الفنان رانيا يوسف، وهي مُرتدية فستان مكشوف الظهر من فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وعلى اليسار الفنانة سما المصري بإطلالتها التى ظهرت بها أمس من الافتتاح ، وعلقت سما على الصورة قائلة: " معلش باه يارانيا ريحي علي جنب، خطفت منك التريند من امبارح لحد دلوقتي، اشوفك السنه الجاية بأه، معلش مش دايما العريان بيشد الإنتباه، مصممين الازياء يتعبوا ياعيني في باقي الفساتين، واجي اجي بطرحه ب٥٠ جنيه وفستان مقفول بالف جنيه اخد التريند من غير حتي ماامشي علي سجاده حمرا، وانا كنت فاكره الناس بتتفرج عليا عشان بالبس مكشوف،طلعوا بيدوروا علي اخباري سواء بلبس حشمه أو لبس مكشوف، بيحبوووني،مش عارفه التريند عايز مني ايه؟؟".


ومن الجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال41، بدأت مساء أمس الأربعاء 20نوفمبر، ومستمرة حتى 29 نوفمبر الحالي، وتشهد هذه الدورة عرض 150 فيلما من 63 دولة مختلفة، ويتولى رئاسة المهرجان المنتج محمد حفظي، وتُهدى هذه الدورة إلى روح الفنان الراحل يوسف شريف رزق الله، الذي كان يعمل مديرًا فينًا للمهرجان، وأُقيم حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وقدم حفل الافتتاح كلاً من الفنانين دينا الشربيني، أحمد داوود، خالد الصاوي، وحرص على حضور حفل الافتتاح العديد من الفنانين في الوطن العربي منهم :حنان مطاوع وزوجها،رجاء الجداوى، أحمد حلمي، وزوجته منى ذكي، آسر ياسين، وزوجته، محمد فراج، وخطيبته بسنت شوقى، أسماء أبو اليزيد، مي عمر، نجلاء بدر، نادية الجندي، نورهان منصور، بشري، بوسي شلبي، صبري فواز، آيتن عامر، هنا الزاهد، هبة مجدي، حسين فهمي وزوجته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سينماء رزق الله احمد داوود

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

طلبات فايلر أوامر في الأهلي.. الأحمر يرصد 2 مليون دولار لضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ يوم

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ ساعة و نصف

خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بالمستندات نكشف حقيقة استبعاد رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

"التعليم" ترد بقوة على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي.. وتتوعد بـ"عقوبات جسيمة"

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مغردون عن إطلالة رانيا يوسف الجريئة: "هي نسيت البنطلون؟"

عاجل.. أنباء عن استدعاء وزيرة الثقافة لـ رانيا يوسف بسبب فستانها "الفاضح"

"البطانة اترفعت".. كيف تعاملت رانيا يوسف مع أزمة الفستان المثير؟

رانيا يوسف تخضع لأول جلسة تصوير في حمام السباحة بعد أزمة الفستان (صور)

سما المصري تستفز الجمهور في الشوارع بملابس مثيرة لـ"بابا نويل"

رانيا يوسف vs مي عمر.. من هي نجمة الـ"ريد كاربت" في مهرجان الجونة السينمائي؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

11:39 ص

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

12:22 م

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

07:40 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

12:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status