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البابا فرنسيس يدين استغلال النساء والأطفال خلال زيارته لتايلاند

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:45 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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ندد البابا فرنسيس اليوم الخميس باستغلال النساء والأطفال في تايلاند التي تشتهر بسياستها الجنسية ووصفها بأنها أعمال عنف وسوء معاملة واستعباد تعانين من شرور يجب اقتلاعها.

وبدأ فرنسيس أول يوم كامل له في تايلاند من خلال مخاطبة السياسيين والدبلوماسيين المجتمعين في مقر الحكومة، وهو قصر مزخرف يشغل منصب رئيس الوزراء.

وقال في مقر الحكومة، أعتقد أيضًا أن كل هؤلاء النساء والأطفال في عصرنا، وخاصة أولئك الذين أصيبوا بجروح، وانتهكوا وتعرضوا لكل أشكال الاستغلال والاستعباد والعنف وسوء المعاملة.

وتجذب تايلاند نحو 35 مليون سائح سنويًا، وقد سعت الحكومة إلى التخلي عن سمعة البلاد في السياحة الجنسية.

ولكن القمع المتكرر لم يخلص بانكوك والمراكز السياحية الأخرى من البارات الصغيرة وصالات التدليك التي غالبا ما تقدم الجنس.

وهناك حوالي 123.530 عاملة بالجنس في تايلاند، وفقًا لتقرير UNAIDS لعام 2014.

وأعرب فرنسيس عن تقديره لجهود الحكومة التايلاندية "للقضاء على هذه الآفة، ولجميع الأفراد والمنظمات الخاصة التي تعمل على اقتلاع هذا الشر وتوفير سبل لاستعادة كرامتهم (الضحايا).

وتحدث أيضًا عن محنة اللاجئين، قائلًا إن عليهم تحمل "هجرة جماعية مأساوية"، وما زالوا يواجهون العديد من المخاطر.

وتايلاند هي موطن لبعض أقدم مخيمات اللاجئين في آسيا.

ويعيش حوالي 100.000 لاجئ من ميانمار في تسعة مخيمات على طول الحدود منذ عقود، والعديد منهم منذ أوائل الثمانينات.

وفي الآونة الأخيرة، كانت تايلاند مكانًا رئيسيًا للمهربين والبشر لعشرات الآلاف من الروهينجا المسلمين الذين فروا من حملات القمع في ميانمار.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم إنقاذهم في تايلاند إلى مستوى قياسي هذا العام، حيث تسبب الطلب على العمالة الرخيصة في ماليزيا المجاورة في قفزة في الاتجار غير المشروع، وفقًا للبيانات الحكومية.

وفي بادرة للحوار بين الأديان، ذهب فرانسيس إلى معبد وات راتشابوفيت ساتيت مها سيمارام المذهل لإبداء الاحترام للبطريرك البوذي الأعلى البالغ من العمر 91 عامًا.

ويبلغ عدد الكاثوليك في تايلاند أكثر قليلًا من 380.000 في بلد يزيد عدد سكانه عن 65 مليون نسمة، ولكن المجتمع الصغير ازدهر وأصبحت العلاقات مع البوذيين جيدة بشكل عام.

وأشاد فرنسيس، الذي تعرض لانتقادات من الكاثوليك المحافظين الذين يتهمونه بأنه يستوعب ديانات أخرى، بالآثار التي قال إن البوذية لها تأثير على التايلانديين.

وقال فرنسيس للبطريرك، غالبية التايلانديين قد غرقوا بعمق من مصادر البوذية، التي تشربت طريقهم في تبجيل الحياة وأسلافهم، والعيش في أسلوب حياة رصين يعتمد على التأمل والفصل والعمل الجاد والانضباط.

في وقت لاحق اليوم الخميس، كان من المقرر أن يتحدث قداس للجالية الكاثوليكية في استاد بانكوك الوطني. وسييغادر فرانسسيس إلى اليابان يوم السبت.
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الكلمات المفتاحية

تايلاند البطريرك البوذي الباب فرانسيس

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