مسابقة للقرآن الكريم والحديث الشريف لطالبات المدن الجامعية بالفيوم

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطالله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وضمت لجنة التحكيم الدكتور مسعود علي، مسئول التواصل ومنسق الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية والاستاذة سلوى عبدالباقي، مدربة تلاوة وتجويد القرآن الكريم.



وشملت مسابقة القرآن الكريم حفظه كاملا او 15 جزء او 10 أجزاء ومسابقة الحديث الشريف حفظ الأربعون النووية.



نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية بالفيوم، المسابقة الكبرى للقرآن الكريم والحديث الشريف لطالبات المدن الجامعية وذلك اليوم الخميس.