Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسابقة للقرآن الكريم والحديث الشريف لطالبات المدن الجامعية بالفيوم

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية بالفيوم، المسابقة الكبرى للقرآن الكريم والحديث الشريف لطالبات المدن الجامعية وذلك اليوم الخميس.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطالله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وضمت لجنة التحكيم الدكتور مسعود علي، مسئول التواصل ومنسق الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية والاستاذة سلوى عبدالباقي، مدربة تلاوة وتجويد القرآن الكريم.

وشملت مسابقة القرآن الكريم حفظه كاملا او 15 جزء او 10 أجزاء ومسابقة الحديث الشريف حفظ الأربعون النووية.
مسابقة للقرآن الكريم والحديث الشريف لطالبات المدن الجامعية بالفيوم
مسابقة للقرآن الكريم والحديث الشريف لطالبات المدن الجامعية بالفيوم
مسابقة للقرآن الكريم والحديث الشريف لطالبات المدن الجامعية بالفيوم
مسابقة للقرآن الكريم والحديث الشريف لطالبات المدن الجامعية بالفيوم
Advertisements

أخبار تهمك

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

منذ أقل من ساعة

"التعليم" ترد بقوة على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي.. وتتوعد بـ"عقوبات جسيمة"

منذ حوالي 10 ساعات

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

طلبات فايلر أوامر في الأهلي.. الأحمر يرصد 2 مليون دولار لضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

بالمستندات نكشف حقيقة استبعاد رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 23 ساعة

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

11:39 ص

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

12:22 م

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

07:40 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

12:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status