Advertisements
Advertisements
Advertisements

لاعب جنوب إفريقيا: نتمنى التوفيق لمنتخب مصر ضد كوت ديفوار

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:59 م
Advertisements
جنوب إفريقيا
جنوب إفريقيا
علي نبوي
Advertisements
أكد تريشوس ماليبي لاعب جنوب إفريقيا الأولمبي، أن مواجهة غانا ستكون مباراة كبيرة بالنسبة لهم قائلًا: "نتعافي من الخسارة أمام مصر، ونحن على الطريق الصحيح للاستعداد لمباراة الغد لحجز تذكرة العبور إلى طوكيو، نحن نأمل أن نفوز على غانا والتأهل للأولمبياد.

ويلتقى منتخبا جنوب إفريقيا وغانا غدا على ستاد القاهرة الدولي لحجز البطاقة الثالثة للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.


وتابع ماليبي في المؤتمر الصحفي: "مصر فريق جيد واستغلوا فرصهم، كانت مباراة عادلة ونتمنى لمصر حظا وفيرا في النهائي أمام كوت ديفوار".

وشدد تريشوس على أنه مباراة مصر كانت تجربة رائعة ان نلعب تحت هذا العدد الجماهير، في أول 5 دقائق كان البعض يرتعش من الضغط الجماهيري، أشكر شعب مصر، من الجميل أن يحدث ويحضر هذا العدد من الجمهور، فهو لا يحدث في كل البلاد، كانت تجربة رائعة لنا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر جنوب افريقيا اخبار الرياضة

أخبار تهمك

طلبات فايلر أوامر في الأهلي.. الأحمر يرصد 2 مليون دولار لضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 23 ساعة

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

منذ أقل من ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

"التعليم" ترد بقوة على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي.. وتتوعد بـ"عقوبات جسيمة"

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

بالمستندات نكشف حقيقة استبعاد رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

فراعنة اليد فى المجموعة الأولى بأمم أفريقيا بتونس المؤهلة للاولمبياد

مدرب كوت ديفوار يتحدث عن مواجهة نيجيريا بأمم إفريقيا تحت 23 عام

ألبوم صور.. مباراة مثيرة كوت ديفوار تتفوق على نيجيريا في أمم إفريقيا تحت 23 عام

مدرب جنوب إفريقيا: سنخوض مواجهة كوت ديفوار لأجل الفوز

عاجل.. وزير الرياضة يحتفل مع لاعبي المنتخب المصرى بالتأهل لأولمبياد طوكيو

عبد الرحمن مجدي يتحدث لـ "الفجر الرياضي" عن هدفيه فى جنوب إفريقيا.. وعن توقع شيتوس وحلم الإحتراف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

11:39 ص

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

12:22 م

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

07:40 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

12:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status