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مصرع مفتش الأمن العام بالبحر الأحمر إثر حادث انقلاب سيارة بسوهاج

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:35 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبد الحميد - محمد طه
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لقى العميد خالد الشريف مفتش الأمن العام بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، مصرعه فيما أصيب مجند، في حادث انقلاب سيارة، بطريق "سوهاج – سفاجا".

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع العميد خالد الشريف، مفتش الأمن العام بالبحر الأحمر، وإصابة عمر عبدالعزيز، مجند في حادث انقلاب سيارة بطريق "سوهاج – سفاجا".

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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