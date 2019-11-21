مصرع مفتش الأمن العام بالبحر الأحمر إثر حادث انقلاب سيارة بسوهاج





لقى العميد خالد الشريف مفتش الأمن العام بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، مصرعه فيما أصيب مجند، في حادث انقلاب سيارة، بطريق "سوهاج – سفاجا".كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع العميد خالد الشريف، مفتش الأمن العام بالبحر الأحمر، وإصابة عمر عبدالعزيز، مجند في حادث انقلاب سيارة بطريق "سوهاج – سفاجا".تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.