مدرب جنوب إفريقيا: نمتلك الفرصة لشراء تذكرة التأهل للأولمبياد وننتظر دعم الجماهير المصرية لنا أمام غانا

شدد ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي على جاهزية فريقه لمواجهة غانا المقرر لها غدا الجمعة على استاد القاهرة لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.



وقال نوتواني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " لدينا مباراة كبيرة غدا أمام غانا والأهم أننا نمتلك فرصة لشراء تذكرة التأهل للأولمبياد ونبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز والتأهل للأولمبياد ".



وأضاف : "بكل تأكيد كان سوء حظ بالنسبة لنا أن نواجه مصر في نصف النهائي خاصة بعد أن خسرنا بثلاثية دون رد وقولت من قبل أنني كنت أتمنى مواجهة مصر في النهائي لكنني أثق في قدرة فريقي على التأهل للأولمبياد وهذا هدفي الآن".



واستطرد : " واجهت مصر ثلاث مرات وفي كل مباراة احتسبت ركلات جزاء صدنا لا أعلم هل هذا بسبب لاعبينا أو بسبب الحكام لكن حاليا هذا أصبح من الماضي وكل تركيزنا منصب حاليا حول الفوز على غانا والتأهل للأولمبياد".



وأردف عن لحظة ترحيبه باحتفال اللاعبين المصريين خلال اللقاء الصحفي عقب مباراته أمام الفراعنة : " نحن نقدر كرة القدم المصرية والجماهير المصرية تعلم قيمة كرة القدم الجنوب إفريقية وأن تترك إنطباع رائع عند الجماهير هنا هذا أمر جيد ونتمنى دعم المصريين في مباراة غانا خاصة وأننا في بيتنا الثاني وشعرنا ذلك من زيار نيلسون مانديلا لمصر".



وعن أسلوبه الدفاعي علق قائلا : " تحدثنا عن ذلك كثيرا وكل مدرب لديه طريقته الخاصة ولو شاهدت مباراة مصر جيدا ستعرف أننا بدأنا بالهجوم لكن قوة الدفاع المصري حرمنا من التسجيل وسنعمل على الفوز غدا بأي طريقه".



واستطرد : " نحن جاهزون لمباراة الغد وسنتجنب الأخطاء التي ارتكبت في مبارايتنا السابقة من أجل التأهل للأولمبياد ولاعبي فريقي اكتسبوا الكثير من الخبرات في مباراة مصر".



وحول المباراة النهائية بين مصر وكوت ديفوار أكد نوتواني : " مصر ستدخل المباراة بقوة كبيرة وأعتقد أنه في حال أن خاضت المباراة بنفس الطريقة التي لعبت بها في المباريات الماضية ستكون الأمور صعبة على الأفيال وسيكون أمر عظيم بالنسبة للفراعنة أن يحققوا الانتصار في جميع مبارايتهم بالبطولة".



وأنهى: " نحن نحمد الله أنه لدينا جميع اللاعبين وهم جاهزون لمباراة الغد وعن استخدام تقنية فار فهذا أمر يتعلق بالتكاليف ومباريات كرة القدم تكون مثيرة لأن أخطاء الحكم جزء من اللعبية وقارة إفريقيا تحتاج للعديد من الأمور أكثر من فار ومن أبرز الأشياء التي تحتجها القارة هي الملاعب والبنية التحتية".