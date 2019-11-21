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استفتاء الديرجيست.. شيرين عبد الوهاب تفوز بجائزة أفضل مطربة في عام 2019

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:31 م
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شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
نور طلعت
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نالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، لقب أفضل مطربة لعام 2019 وذلك من خلال إستفتاء مجلة "الدير جيست"، ومن المقرر أن يقام حفل التكريم بأحد الفنادة الضخمة في مصر، وسط نخبة كبيرة من الفنانين.

وحقق أخر ألبومات الفنانة شيرين عبد الوهاب، ألبوم"نساي" نجاحا كبيرا، ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

جدير بالذكر أن حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، الأخير الذي أُقيم بالرياض حقق نجاحًا ساحقًا وسجل نسب حضور كبيرة من قبل جمهورها العربي والسعودي.

وأعربت "شيرين"، في حديثها مع الإعلامي عمرو أديب، عن سعادتها البالغة بالنجاح الذي حققه حفلها بالرياض مشيدة بالاستقبال الحافل والحضور الجماهيرى الكبير، كما حرصت علي توجيه الشكر إلي معالي المستشار تركي أل شيخ، وإلي جمهورها العربي السعودي".

وقالت "شيرين": "أثناء لقائها بمعالي المستشار تركي أل شيخ، بعد الحفل انه تم الإتفاق على إحياء حفلين غنائيين في موسم الرياض.


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