شاهد بالصورة.. أحدث ظهور لابنة نوال الزغبي

تحرص الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على مشاركة متابعيها بصور من يومياتها الخاصة والفنية عبر حساباتها الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت الفنانة نوال الزغبي متابعيها بصوره برفقه ابنتها "تيا" عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وهنأتها بعيد ميلادها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا كل شيء، حبيبتي وأميرتي"، وحاز المنشور علي تفاعل وأعجاب كبير من متابعيها الذين تمنوا لها السعاده وعيدوها أيضا.



وجدير بالذكر أن تيا ابنته الفنانه نوال الزغبي تركت والدتها في منتصف عام 2018 لتعيش مع والداها وذلك بعد مشاكل كانت بين والدها و والدها ولم تفصح عن السبب.



ولكن بعدها بأشهر نشرت بوست علي صفحتها هنأت فيه والدتها لتعاود المياه الي مجاريها مره اخري.



علي سياق أخر النجمة "نوال الزغبي"، سوف تشارك في مهرجان "موسم الرياض"، بحفل غنائي تحييه يوم 29 من شهر نوفمبر.



وخلال الحفل تقدم "نوال"، مجموعة من أروع ما غنت منهم "عينيك كدابين، الناس العزاز، صوت الهدوء، كده باي، أغلى الحبايب، صبح صبح، وغيرها".



كما يذكر أن آخر أعمال "نوال الزغبي"، كان ألبوم "كده باي"، الذي يضم 10 أغاني وهم "آه يا سيدي، مش خايفة، مية وجع، الجمال ليه ناسه، أيام صعبة، وغيرهم".



