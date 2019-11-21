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اليوم.. الكنيسة تحيي تذكار نياحة "حنة" والدة العذراء مريم

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:30 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، تذكار نياحة ( وفاة) القديسة حنه والدة القديسة الطاهرة العذراء مريم.

وبحسب كتاب التاريخ الكنسي ( السنكسار )إن القديسة حنه هي إبنة لماثان بن لاوي بن ملكي من نسل هارون الكاهن، واسم أمها مريم من سبط يهوذا.

وكان والد القديسة حنه والتي تعني بالعبرية “نعمة” وتُلفظ أيضا آن أو أنّا، له ثلاث فتيات الأولى مريم باسم والدتها وفيما بعد اصبحت هي أم سالومي القابلة، والثانية صوفية وهى أم أليصابات والدة القديس يوحنا المعمدان، والثالثة هي هذه القديسة حنة زوجة يواقيم من سبط يهوذا ووالدة السيدة العذراء القديسة مريم،بذلك تكون العذراء مريم وسالومي وأليصابات بنات خالات.

يذكر أن القديسة حنه كانت عاقرًا وكانت تتوسل إلى الله أن ينزع عنها هذا العار، فرزقها ابنة بركة لها ولكل البشر، هي العذراء مريم.
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الكلمات المفتاحية

الكنيسة القبطية القديسة حنه العذراء مريم البابا تواضروس

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