شاهد.. جولة للنواب وشخصيات عامة داخل سجن برج العرب

أذاع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، تقريرا مصورا يستعرض تفاصيل زيارة عدد من نواب البرلمان والشخصيات العامة والإعلاميين لسجن برج العرب، إعمالًا لمبدأ الشفافية وبعض المطالب البرلمانية لزيارته، وافق وزير الداخلية على هذه الجولة داخل السجن، تضمنت زيارة مستشفى السجن، والمطبخ والمكتبة وأماكن التريض وملاعب الكرة، والكانتيل ولقاء بعض المسجونين في أماكن معيشتهم.





وأوضح الرائد طبيب، هشام الركايبي، خلال التقرير، أن القسم الداخلي لمستشفى سجن برج العرب به 45 سرير، مقسمة على 3 عنابر كل عنبر به 15 سرير لمتابعة الحالة الصحية للمرضى من المساجين، ومن تستلزم حالته تلقى العلاج في مستشفيات خارجية يتم نقلهم إليها، ويوجد معمل به كافة الإشعات والتحاليل الطبية، وهناك عناية مركزة للحالة الحرجة، وغرفتين للعمليات حراجة عامة والعظام، ويوجد وحدة غسيل كلوى بها 3 ماكينات، يقوم مرضى الفشل الكلوب بعمل غسيل كلوى 3 مرات أسبوعيًا.



