إصابة جديدة تضرب ريال مدريد

تلقى الجهاز الفني لريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان خبرًا صادمًا بعد تعرض لاعبه لوكاس فاسكيز للإصابة.



وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب لوكاس فاسكيز اليوم، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، انه يُعاني من كسر في اصبع قدمه اليسرى، وفي انتظار التطورات.



وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بان مدة غياب اللاعب الإسباني عن ريال مدريد ستصل لشهر ونصف حتى التعافي من الإصابة.



ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة.