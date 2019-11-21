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أكاديمية الشرطة تستقبل 450 شابا وفتاة من الجامعات المصرية والمحافظات الحدودية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:27 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نظمت أكاديمية الشرطة تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات الملتقى الأول لشباب الجامعات المصرية وطلبة كلية الشرطة للعام الدراسي (2019/ 2020) بنظام اليوم الكامل (مبيت) تعايش خلاله أكثر من (450) شابًا وفتاة يمثلون (41) جامعة مصرية (حكومية – خاصة)، والمحافظات الحدودية مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة بمشاركة طلبة الكليتين (الحربية - الفنية العسكرية) حيث استقبل اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية - الطلاب والترحيب بهم ونقل لهم تحيات السيد وزير الداخلية، وإهتمام ودعم سيادته البالغ لتلك المبادرات ولاسيما نظام التعايش والتقارب مع شباب الجامعات والمحافظات والكليات العسكرية.

كما ألقى رئيس الأكاديمية الضوء على نشاط أكاديمية الشرطة والتعريف بكياناتها المُختلفة ودور تلك الكيانات فى تحقيق (رسالة العلم فى خدمة الأمن) موضحًا الجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة بأسلوب عصرى ومتطور، ومُواكب لأحدث النظم والبرامج التعليمية والتدريبية.

وتضمن برنامج التعايش جلسات تثقيفية ناقشت عدد من القضايا والموضوعات فى شتى المجالات، حيث حاضر فى تلك الجلسات نُخبة من قادة الفكر ورجال الدين وأساتذة الجامعات المصرية والخبراء المختصين، وإزكاءً لروح الولاء والإنتماء وتأكيدًا لقيم التضحية والفداء تم دعوة والدة أحد شهداء الوطن وأحد الضباط من المصابين أثناء أداء الواجب الأمر الذى كان له بالغ الأثر لدى الشباب المشاركين والتأكيد على قيم الولاء والإخلاص للوطن.

كما احتوى برنامج التعايش على مشاركة شباب الجامعات والمحافظات في الطوابير الصباحية لطلبة كلية الشرطة (اللياقة البدنية – الدراجات الهوائية – السباحة)، فضلًا عن قيامهم بجولة تفقدية للأكاديمية شملت المنشآت التعليمية والتدريبية المتمثلة في القرية التكتيكية وميادين التدريب بها، ومشاهدة بيان عملى عن عمليات الإخفاء والتمويه فى بيئات مختلفة، ومجمع ميادين التدريب الفنى الأمنى على التخصص الوظيفى بنظام المحاكاة كمسارح الجريمة ومعارض المخدرات، والحماية المدنية وأقسام الشرطة النموذجية والقرية المرورية، ومشاهدة التدريبات على السباحة وقفزة الثقة وعروض الخيالة والفروسية ومهارات الرماية والأسلحة لطلبة الكلية وعروض مميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

ومن جانبهم أعرب الشباب الحاضرون عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على هذه المبادرات مؤكدين تقديرهم وإشادتهم بالجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طلبة كلية الشرطة إلى جانب الاستفادة بالمحاضرات التثقيفية واللقاءات التوعوية.
أكاديمية الشرطة تستقبل 450 شابا وفتاة من الجامعات المصرية والمحافظات الحدودية
أكاديمية الشرطة تستقبل 450 شابا وفتاة من الجامعات المصرية والمحافظات الحدودية
أكاديمية الشرطة تستقبل 450 شابا وفتاة من الجامعات المصرية والمحافظات الحدودية
أكاديمية الشرطة تستقبل 450 شابا وفتاة من الجامعات المصرية والمحافظات الحدودية
أكاديمية الشرطة تستقبل 450 شابا وفتاة من الجامعات المصرية والمحافظات الحدودية
أكاديمية الشرطة تستقبل 450 شابا وفتاة من الجامعات المصرية والمحافظات الحدودية
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