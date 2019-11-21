خطاط السينما المصرية: "والدي كان بينقط الحروف وأمشي عليها"

تقان الخط، معقبا: "والدي كان بينقط الحروف وأمشي عليها".

وأشار "أصمعي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الخميس، إلى أن مانشيت الجرائد خلال فترة السبعنيات والثمانينيات كانت تكتب بخط اليد، وكان يستهويه مشاهدتها، وحرص على شراء الجرائد حتى يقلد شكل الخط.





وأضاف أن موهبته في الخط ظهرت وهو في الصف الثاني الإعدادي، وكان ينفذ لوحات المحلات والأفلام، منوهًا بأنه بعد أن حصل على بكالوريس التجارة لم يستهويه العمل بالحسابات، فقرر أن يحترف مهنة كتابة الخط، ولجأ للفنان القدير خضير، وساعده في العمل.





وألفت إلى أن الفنان خضير ساعده أن يلتقي برئيس القسم الفني في التلفزيون المصري، وبدأت رحلته في التلفزيون في قسم اللوحات، ومن أبرز أعماله فوازير عمر فؤاد، وفوازير فطوطة، ورحلة المليون.

