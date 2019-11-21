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ساديو ماني: يورجن كلوب الأفضل على هذا الكوكب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:00 م
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ساديو ماني
ساديو ماني
الفجر الرياضي
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أشاد السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي بمدربه الألماني يورجن كلوب ووصفه أنه الأفضل على هذا الكوكب.

 

وقال ساديو ماني لصحيفة ليفربول إيكو قال ماني: "سأناضل لإظهار مدى نجاح كلوب في ليفربول.. ما قدمه هنا عظيم بالفعل لقد غير كل شيء ويستحق كل شيء".

 

وأضاف ماني: "كلوب لديه دائمًا الكلمات الجيدة والطريقة الصحيحة لإدارة ليفربول والتعامل مع اللاعبين بشكل جيد.. إنه مدرب فائز ودائمًا ما أقول إنه الأفضل في العالم ".

 

وكان ساديو ماني أول صفقات كلوب عندما تولى مقعد القيادة الفنية لليفربول مطلع موسم 2015/2016.

 


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يورجن كلوب نادي ليفربول ليفربول ساديو ماني الدوري الانجليزي

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