قائد غانا: لا أنافس مصطفى محمد

شدد ياو يبواه قائد منتخب غانا الأوليمبي على جاهزيته هو وزملائه لمواجهة جنوب إفريقيا غدًا وتحقيق المركز الثالث ببطولة الأمم تحت ٢٣ عام والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.



وقال يبواه في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"نحن جاهزين نفسيا وذهنيا لمباراة الغد خاصة وأن الفريق يمتلك حظوظه للتأهل للأولمبياد".



وتابع :" "حرمنا من ركلة جزاء أمام كوت ديفوار في نصف النهائي لكننا قدمنا مباراة كبيرة ونحاول أن نظهر بشكل أفضل في مباراة الغد ويحالفنا التوفيق".



وأضاف :"مباراة الغد هي الأخيرة وتكليل لكل المجهودات الكبيرة التي قمنا بها طوال الفترة الماضية وهي تختلف تماما عن مباراة مالي في ختام المجموعات والتي حصلنا فيها على ٣ نقاط وتأهلنا لنصف النهائي، لأن تحديد المركز الثالث والتأهل للأولمبياد تحتاج تركيز وقدرات ذهنية كبيرة وسنحاول أن نكون على قدر المسئولية".



وأكمل :"سجلت هدفين في البطولة حتى الآن لكني لا أفكر في جائزة الهداف وأنا لا أنافس مصطفى محمد أو أي لاعب اخر على أي شئ، المهم بالنسبة لنا هو الفوز والتأهل للاولمبياد."