ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني

أختتمت أمس منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى والثالثة من دوري القسم الثاني، بينما تأجلت مباريات المجموعة الثانية للخميس المقبل، بسبب إقامة لقاء سيراميكا والزرقا.



ويتصدر البنك الأهلي قمة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف فريق شبان قنا.



وفي المجموعة الثانية ينفرد سيراميكا بالقمة برصيد 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب السويس صاحب المركز الثاني.



ويحتل فاركو ودمنهور صدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، يليهما دكرنس في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.



ويقدم "الفجر الرياضي" ترتيب الثلاث مجموعات على النحو التالي :



ترتيب المجموعة الأولى



1- البنك الأهلي 13 نقطة

2- شبان قنا 12 نقطة

3- بني سويف 10 نقاط

4- التليفونات 10 نقاط

5- بترول أسيوط 7 نقاط

6- الألومنيوم 6 نقاط

7- الإعلاميين 6 نقاط

8- ديروط 5 نقاط

9- الفيوم 4 نقاط

10- المنيا 4 نقاط

11-طهطا 3 نقاط

12- سوهاج نقطتين



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 12 نقطة

2- منتخب السويس 9 نقاط

3- القناة 8 نقاط

4-النجوم 8 نقاط

5- جمهورية شبين 7 نقاط

6- كوكاكولا 6 نقاط

7- بتروجت 4 نقاط

8- الداخلية 4 نقاط

9- النصر 3 نقاط

10- المريخ نقطتين

11- الترسانة نقطتين

12- الزرقا نقطة وحيدة



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 11 نقطة

2- دمنهور 11 نقطة

3- دكرنس 10 نقاط

4- الرجاء 9 نقاط

5- غزل المحلة 8 نقاط

6- أبو قير 6 نقاط

7- بلدية المحلة 5 نقاط

8- الحمام 4 نقاط

9- المنصورة 4 نقاط

10- الأوليمبي 4 نقاط

11- بيلا 3 نقاط

12- المالية نقطتين

