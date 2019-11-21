الطالع الفلكى الخَمِيس 21/11/2019..قَرِينَكْ الصَّالِح!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى السّادسة و 19 دقيقة صباح غدٍ الجُمعه بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الثّامنة و 33 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





اليوم 12 هاتُور قبطى ، 21 تِشْرين ثَانِ رُومى، 24 رَبيعٍ الأوّل، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -عاوْزَاك توعدنى إنها تكون آخر عمليّة بعدها تتوب ، رَبِّنا حِنَيِّن ومَايِرْضَاش بأزَا النَّاس.(نُورا من فيلم العار-1982)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة تنتقل لبُرج القُوس - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من بُرج العقرب لبُرج القُوس فى الثامنة و 55 دقيقة صباحاً على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تظل فيه لتنتقل لبُرج الجدى فى الثانية و 30 دقيقة ظهر يوم 15 ديسمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى العقرب (تنتقل للقوس فى 16 ديسمبر)

(عطارد) ----- فى العقرب (ينتقل للقوس 25 ديسمبر)

(الزّهرة) ----- فى القوس (تنتقل للجدى فى 15 ديسمبر)

(القمر) ------ فى الأسد (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى الميزان (ينتقل للميزان فى 25 ديسمبر))

(زُحل) ------ فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير 2020)

(المُشترى)--- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 22 نوفمبر 2020)





الفلسفة الهنديّة تصف الزّهرة أنها مُعلّمة فاكهة الأرض/الجنس والمُشترى (يحكم القوس والحُوت) فى ثقافتهم يصفونه بأنه مُعلّم فاكهة السّماء/ الأخلاقيّات والقِيَم الرّوحيّة وبحلول الزّهرة فى برج القوس ستكون مُقترنة بالمُشترى الذى يتواجد سيّداً فى بيته فالفرصة مرتفعة لتعثر على زوجة جميلة و فى ذات الوقت ملتزمة و مُتمسّكة بالقِيَم الأخلاقيّة والدّينيّة ولا تجد أىّ تعارض بين الأنوثة والتعاليم الأخلاقيّة، سوف تربط الحُبّ فوراً بضوابط المُشترى الأخلاقيّة ومراسم الزّواج الرّسمى وتُسخّرأنوثتها لتقويم الآخرين بأسلوب صباح بفيلم الأيدى الناعمة ،هالة شعير بفيلم عائلة زيزى،ماجدة الخطيب بفيلم ثرثرة فوق النيل أوسهير البابلى بمسرحيّة مدرسة المشاغبين.





من فيلم ثلاث فتيات مُراهقات سهير رمزى بتقويم إبراهيم خان وإرشاده لطريق العمل الشريف الجادّ دون أن يتعارض ذلك مع رغبتها فى الزواج وألا ينال أنوثتها إلا تحت ظل ضوابط المُشترى الأخلاقيّة وهى الزّواج الرّسمى ، إستعمال الزّهرة أنوثتها كمكافأة للرجل بالتزامه بالأخلاقيّات مُشابه للأم التى تكافئ طفلها بالحلوى بعد أن يطيع أوامرها وهو طريق مشروع مُشابه لطريق الوصول لقلب الرجل عن طريق معدته ، ولاعيب فى ذلك طالما بالحلال.





هذا الإتصال مُفيد لتُزيّن جدار منزلك بلوحة فنيّة/الزّهرة يكون موضوعها آية كَرِيمَة تُعبّر عن القِيَم الرّوحيّة الراقية ، فأنت تزيّن منزلك بلوحة من السّيرما أسلاك الذهب وفى نفس الوقت تتذكّر واجباتك الرّوحيّة كلما ألقيْت نظرة على تلك اللوحة الجميلة ، فتكون الدّعوة لواجباتك الروحيّة عن طريق الفنّ الجميل المُحبّب للعيون ، هذا ينسحب على إنتاج فيلم سينمائى/الزهرة ويدعو بنفس الوقت للقِيَم الروحيّة الراقية دون أن تملّ مشاهدته كأفلام جرى الوحوش والعار والكيف





*بحلول يوم 24 نوفمبر ستكون الزّهرة فى أقرب نقطة لها فى إقترانها مع المُشترى فى بُرج القوس والذى ترتفع فيه الفرصة للعثورعلى زوج/زوجة يتمتّع بالوجاهة والمكانة الإجتماعية الرّاقية وفى نفس الوقت ذات/ذو أخلاق راقية ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إخترت لك من قَناة يُوتُوب

مقاطع مُوسيقيّة للمُوسيقار النمساوى أندريّا رِيُو ،بعد توزيع المُوسيقى الكلاسيكيّة بصورة خفيفة على الأذن تناسب القرن 21 فهذه الباقة تُعبّر مُوسيقاها الجميلة/ الزّهرة عن المعانى والقِيَم الأخلاقيّة الرّاقية.





1-André Rieu - The Second Waltz (Shostakovich

2-André Rieu - The Godfather Main Title Theme (Live in Italy

3-André Rieu - Zorba's Dance (Sirtaki

4-André Rieu & Gheorghe Zamfir - THE LONELY SHEPHERD - Bucharest 2015

5-Victory - Andre Rieu & BOND HD

6-André Rieu - Strauss Part





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إستعادتك لأمل مفقود لوظيفة أو صفقة فقدت الأمل فيها ، أحد الآمال المفقودة ربما تحصّلت عليه من جديد لكن بصورة أفضل.





برج الثور: المُناسبات السعيدة فرصة لجبر الخواطر فلا تفوّتها دون محاولة لإزالة زعل بينك وبين أحدهم ، ولو عن طريق الهاتف.





برج الجوزاء: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج السّرطان: قد ترغب فى الإنعزال لتنعم بالهدوء والسكون ، أداء فروضك الدّينيّة وواجباتك الزوجيّة خيرٌ من جلسة المقاهى، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الأسد: لا تلجأ للفهلوة أو الطرق المُختصرة غير مأمونة العواقب ،تمسّك بالأساليب الرّوتينيّة والعمل المُعتاد حتى وإن بَدَا طويلاً.





برج العذراء: إبتعد قدر الإمكان عن تذكير نفسك بأىّ ذكريات حزينة ،إشغل نفسك بمقابلة صديق أو ممارسة هواية، تفاءل خير.





برج الميزان: قد يرغب من حولك بمساعدتك بمحبّة دون مُقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.





برج العقرب: تعلّمك لغة جديدة أو حرفة تهواها أثناء وقت الفراغ له مردود مُثمر على مهنتك بمشيئة الله تَعَالى ، رغم أن المكاسب قد تكون بعيدة الأجل.

برج القوس: بعض مواليد القوْس قد يسافرون اليوم لأراضٍ بعيدة ولفترة طويلة أو لضواحى المدينة ولساعات قصيرة، فى السفر سبع فوائد أقلها تغيير الحالة النفسيّة.





برج الجدى: حاول تسوية نزاعاتك القضائيّة بصورة ودّيّة بالكلمة الزّين ، شراء غرض للديكور أو تزيين المنزل وراد لكن تفاوض على السعر بشجاعة.

برج الدّلو: تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.





برج الحوت: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.



