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مدرب غانا: واثق في التأهل للأولمبياد ومواجهة كوت ديفوار لن تكون سهلة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:57 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث إبراهيم تانكو المدير الفنني لمنتخب غانا الأولمبي عن مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها غدا الجمعة على استاد القاهرة لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وقال تانكو : " أعتقد أن المباراة لن تكون سهلة خاصة وأنها الفرصة الأخيرة للتأهل للأولمبياد وجميع الفرق كانت قوية للغاية في البطولة وأثق أننا قادرون على الفوز والتأهل لطوكيو".

وأضاف : " استخدام تقنية فار هو قرار كاف بكل تأكيد أمر صعب أن تخسر بخطأ ويجب أن يتم اعتماد هذه التقنية في المحافل المقبلة".

وعن خوض مباراة الغد بعد أن لعب 120 دقيقة أمام كوت ديفوار في نصف النهائي علق تانكو قائلا : " حقا لعبنا 120 دقيقة في مباراة كوت ديفوار واللاعبين قدموا مجهود كبير في المباريات لذلك لن يكون هناك مجهود بدني في مباراة اليوم ونثق في قدرتنا على التأهل".

وأردف : " يجب أن نقدم ما في وسعنا دون النظر عن نتائجنا أمام منتخب جنوب إفريقيا الأول وهذه الفرصة الأخيرة لنا للتأهل للأولمبياد لذلك يجب أن نستغلها أفضل استغلال".

واستطرد : " يجب أن نركز في الدفاع ويجب أن نقلل من الأخطاء لعبنا على أخطاء المنافس في المباريات السابقة وسنعمل على ذلك في مباراة الغد ونأمل من الله أن يساعدنا وأن نفوز ونتأهل للأولمبياد".

وواصل : " مواجهة جنوب إفريقيا صعبة للغاية وإذا لم نرتكب الأخطاء فنحن قادرون على الانتصار حرصت على مشاهدة مباراتهم أمام مصر من الملعب وسأشهدها مرة أخرى عن طريق الفيديو للوقوف على نقاط القوة والضعف لديهم".

وأنهى : " أنا أثق في أولادي ونحن قادرون على التأهل غدا مع بعض التركيز".
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