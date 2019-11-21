"تحيا مصر": توزيع 100 ألف قطعة ملابس على طلاب الجامعات ضمن "دكان الفرحة"

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة "دكان الفرحة" تم إطلاقها في إبريل الماضي بهدف توفير ملابس جديدة للطلاب الذين لهم دراسة حالة معدة من الجامعات التي يدرسون بها، موضحًا إلى أن المبادرة تم البدء في تطبيقها في جامعة المنيا، وجنوب الوادي والإسكندرية والآن في جامعة عين شمس، حيث تم توزيع نحو 100 ألف قطعة ملابس جديدة حتى الآن ضمن هذه المبادرة.



وأضاف "مختار"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن هناك ربع مليون قطعة ملابس ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "دكان الفرحة" المليء بكل ما يفرح المصريين، والتي تستهدف الجانب المعنوي قبل المادي بإدخال الفرحة على الأسر المصرية ورفع العبء عن كاهل أسرهم.



وتابع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن جزء من مبادرة "دكان الفرحة" هو تجهيز العرائس الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الجامعات بها كشوف معدة مسبقة للطلاب الأولى بالرعاية داخل الجامعة، ويتم توفير قطع المدارس طبقًا لعددهم، موضحًا أن هناك 10 آلاف طالب وطالبة بجامعة عين شمس يستفيدوا من المعرض كل طالب له الحق في اختيار 3 قطع بحرية من داخل المعرض، مشيرًا إلى أن المعرض مستمر لمدة 4 أيام.

