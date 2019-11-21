أخبار البورصة المصرية .. البورصة تصدر الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتنفيذ الطروحات بعد إعتمادها من الرقابة المالية





أخبار البورصة المصرية





أصدرت البورصة المصرية اليوم الخميس، قراراً بالإجراءات التنفيذية لتسجيل وتنفيذ عمليات الطرح العام والخاص البورصة المصرية وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة، في خطوة تستهدف مزيداً من التنظيم والمتابعة للطروحات.









وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قراراً برقم 48 لسنة 2019 بشأن لضوابط النهائية المنظمة لعمليات الطرح العام والخاص.





وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها اليوم ، إن الإجراءات التنفيذية الصادرة عن البورصة، سمحت للجنة المختصة في البورصة المصرية بتغيير أي من المواعيد التنظيمية الخاصة بعمليات الطرح وفق مبررات يقدمها مدير الطرح وتقبلها البورصة قبل يومي عمل من موعد نهاية فترة تسجيل الأوامر بالبورصة.





وأكدت البورصة، أنه يتم إخطار هيئة الرقابة المالية بقرار اللجنة وملخص المبررات المقدمة إلى البورصة قبل بدء تنفيذ التعديل المطلوب، كما تخطر شركة الإيداع والقيد المركزي بالتعديل فوراً ويلتزم مدير الطرح بنشر استدراك بتلك التعديلات من خلال الوسائل المعدة لذلك بالبورصة.





وذكرت البورصة المصرية ، أنه خلال مرحلة سريان فترة تسجيل الأوامر، تقوم البورصة بالإعلان على شاشات التداول عن نسبة التغطية للطرح الخاص وعن سعر التنفيذ وذلك فور ورود بيان مدير الطرح، كما تقوم بإخطار شركة الإيداع والقيد المركزي لإعمال شئونها.





وتقوم البورصة المصرية أيضاً بالإعلان على شاشات التداول عما يرد اليها من مدير الطرح لأي معلومات جوهرية طارئة وأيضاً متى توافرت معلومات جديدة من شأنها التغيير في المعلومات الواردة بنشرة الطرح شريطة اعتمادها من الهيئة، كما يجوز لها نشر اية إعلانات تذكيرية بشأن الطرح.





وأكدت أنه بحسب الإجراءات التنفيذية تقوم البورصة آلياً بحذف أوامر العملاء المشاركين في الطرح العام والمسجل لهم أوامر في الطرح الخاص وذلك بمجرد تسجيل اسماء وأوامر عملاء الطرح الخاص بالنظام المخصص لتنفيذ الطروحات بالبورصة (OPR) عقب قيام مدير الطرح بعملية التخصيص.





ولفتت إلى أن تفعيل تلك الإجراءات من شأنه إضفاء مزيد من الوضوح والتنظيم على عمليات الطرح العام والخاص بما يسهم في تسهيل انجاز ومتابعة تنفيذ عمليات الطروحات.





أخبار البورصة المصرية ..3 مراحل بالإجراءات التنفيذية لتسجيل وتنفيذ عمليات الطرح العام والخاص بالبورصة المصرية



