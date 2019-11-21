قافلة طبية بجامعة سوهاج تعالج 1287 مواطنا بقرية العساوية شرق

صرح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم تنظيم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية العساوية شرق بمركز اخميم بالمحافظة، وذلك يأتي في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاََ في المجتمع.



وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، تعد تلك القافلة إحدى القوافل الخدمية التي تنفذها الجامعة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتنظيم الندوات التوعوية من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين.



وأضاف الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب البشري، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات مثل الباطنة، الأطفال، جراحة المسالك البولية، الجراحة العامة والجلدية، النساء والتوليد، أنف وأذن، رمد، الصدرية والروماتيزم وغير ذلك من التخصصات، إلى جانب مشاركة ١٨ طبيبا و٥٠ طالبا من طلاب الكلية، وقد تم صرف العلاج بالمجان للمرضى.



ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على ١٢٨٧ مواطنا، حيث تم تحويل ٩ حالات للمستشفي الجامعي لتجهيزهم لإجراء عمليات جراحية عاجلة لهم كما تم تنظيم ٦ندوات توعيه عن الأمراض المنتشرة والمعدية وأمراض الضغط والسكر والتغذية الصحية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.



الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ هذه القافلة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن، بحضور محسن لبيب أمين الحزب، كما شارك في القافلة الدكتور علاء غالب مدير وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب والدكتور اسلام عامر مدرس جراحة الوجه والفكين.



وكان قد عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اجتماعاََ مع أعضاء مجلس اتحاد الطلاب بتشكيله الجديد المنتخب للعام الجامعي ٢٠١٩ ٢٠٢٠، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ورئيس اتحاد الطلاب بالجامعة ونائبه وأعضاء المجلس من الأمناء ومساعديهم بالكليات.



وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بأعضاء مجلس اتحاد الطلاب المنتخب، وهنأهم على الفوز في ماراثون الإنتخابات الذي شهد جدية وإلتزام وعدم وجود أي تجاوزات من كافة الطلاب، مما أدى في النهاية إلى إختيار مجلس إتحاد طلاب متميز جاء بناء على إختيار حر من كافة الطلاب.



وأكد عزيز خلال اللقاء أن الجامعة مستعدة لتقديم كافة الدعم لتوسيع نسب المشاركة في الأنشطة الطلابية، وكذلك تنفيذها على أكمل وجه وبصورة تليق بالجامعة، لافتًا أنه ليس هناك أي مشاكل أو حظر على أي نشاط طالما هناك إلتزام وجدية ويخدم أكبر عدد من الطلاب، كما حث أعضاء الإتحاد بتنفيذ مبادرات جديدة تخدم الجامعة والمجتمع الخارجي، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الإدارات المعنية بالأنشطة الطلابية، وضرورة التواصل والتقارب من الطلاب خاصة الجدد والوافدين لمعرفة مشاكلهم ومحاولة حلها.



واستعرض رئيس اتحاد الطلاب ونائبه ومساعديهم خطة أنشطة العام الدراسي وآليات تنفيذها، وأيضا تم طرح عدد من المقترحات والأفكار الغير تقليدية فيما يتعلق بالدور التوعوي والتثقيفي للاتحاد، بالإضافة إلى تقديم عدد من الإحتياجات والمطالب أبرزها تخصيص مقر للاتحاد بكل كلية ليكون مركز للاجتماع والتجهيز للأنشطة ويكون معروفا لكل الطلاب، وعقد اجتماع بصفة دوريه مع رئيس الجامعة لمتابعة أنشطة الاتحاد وما تم إنجازه على أرض الواقع.