مباحث الغردقة تعيد حقيبة يد لسائحة روسية عقب سرقتها

تمكنت ضباط مباحث قسم أول الغردقة من إعادة حقيبة يد سائحة روسية الجنسية خطفها عاطل حال تجولها بمنطقة الكوثر بالغردقة وفر هاربًا.



حيث تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد عادل حفني مأمور قسم شرطة أول الغردقة بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة من إعادة حقيبة يد للسائحة ELENA–LEVSHENKO روسية الجنسية كان أحد الأشخاص خطفها منها أثناء سيرها بمنطقة الكوثر بالغردقة.



وتعود أحداث الواقعة عندما استغاثت السائحة بالدورية المتحركة لضباط مباحث قسم أول الغردقة أثناء مرورهم بمنطقة الكوثر بتضررها من أحد الأشخاص قام بسرقة حقيبة يدها وبداخلها جواز سفرها- مبلغ مالي 70 دولار، و3730 جنيه مصري – 2 فيزا كارت حال سيرها بمنطقة الكوثر" دائرة القسم " وفر هاربًا.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط البحث الجنائي بمباحث القسم برئاسة المقدم أسامة مهران رئيس مباحث القسم، من تحديد شخص المتهم من خلال إجراء التحريات، وتم تتبعه عقب هروبه باستخدام التقنيات الحديثة.



وتمكنت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم من ضبطه، وتبين أنه يدعى" محمد. ز " مقيم أول الغردقة، وبمواجهة المتهم، أمام المقدم محمد كساب، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.