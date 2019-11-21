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"ورقة بناء المستوطنات".. هدية أمريكية من ترامب لإنقاذ نتنياهو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:47 ص
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نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
وكالات
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بناء قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات اليهودية، واحدة من أكثر القضايا الساخنة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.

 

ورحبت إسرائيل ببناء المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن هذه الخطوة، لاقت إدانة من الفلسطينيين والقادة العرب.

 

ترامب يعلن شرعية بناء المستوطنات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بناء المستوطنات الإسرائيلية، لم تعد تعتبر انتهاكا للقانون الدولي.

 

وقد وثق ترامب بالفعل روابطه مع جمهور الناخبين الموالين لإسرائيل بالاعتراف بالقدس عاصمة لها في 2017 ونقل السفارة الأمريكية للمدينة المقدسة في 2018 ثم الاعتراف بضم إسرائيل لهضبة الجولان التي استولت عليها من سوريا في 1967.

 

نتنياهو يتعهد بضم جميع المستوطنات  

تعهد نتنياهو، قبيل انتخابات الكنيست شهر سبتمبر الماضي، بضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، قائلا: "بعون الرب، سنمد السيادة اليهودية إلى جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل وجزء من دولة إسرائيل".

 

بناء المستوطنات تنقذ نتنياهو

يذكر أن نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف حاكم دفع البلاد نحو انتخابات جديدة، ليأتي قرار شرعنة الاستيطان لإنقاذ نتنياهو للاستمرار في منصبه.

 

موقف الاتحاد الأوروبي

انتقد الاتحاد الأوروبي سياسة إسرائيل ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعيد إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن لم تعد تعتبرها مخالفة للقانون الدولي.

 

الاتحاد الأوروبي ينتقد أمريكا

تعرضت امريكا، إلى انتقادات من الاتحاد الأوروبي ومجموعة من أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا والصين، بسب تصريح ترامب الأخير بشأن بناء المستوطنات.

 

وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي، قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس: "كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض صلاحية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم". وكانت تتحدث نيابة عن ألمانيا وفرنسا وبولندا وبلجيكا وبريطانيا، أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي .

 

تعليق السفير الفلسطيني

وعلق السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قائلًا: "تصدر الإدارة الأميركية مرة أخرى إعلانا آخر غير قانوني بشأن المستوطنات الإسرائيلية من أجل تخريب أي فرصة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار".

 

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