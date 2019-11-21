فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة.. وعودة ثلاثي الفريق غدًا

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الخميس.



وحاء قرار فايلر بمنح لاعبيه راحة من التدريبات في إطار البرنامج الذي وضعه المدرب السويسري لتجهيز للاعبيه.



ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الجمعة على ستادمختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة الجونة.



ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الاثنين المقبل في مباراة مؤجلة من الجلة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.



وفي نفس السياق ينتظم الثلاثي حسام عاشور وشريف إكرامي ووليد سليمان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق غدا الجمعة، بعدما اكتفى الثلاثي بخوض تدريبات استشفائية خفيفة على هامش مران الفريق الجماعي مساء أمس الأربعاء.



وأدى عاشور وإكرامي وسليمان تدريبات خفيفة في الجيم، ولم يشاركوا في تدريبات الكرة وفقًا للبرنامج الاستشفائي الذي نفذه الثلاثي أمس في مران الفريق.



ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل على ملعب الأخير في إطار منافسات الدوري الممتاز.





