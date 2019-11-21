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مهند مجدي رئيسا لبعثة الأهلي في تونس

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:44 ص
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مهند مجدي
مهند مجدي
علي نبوي
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أسند مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تونس إلى مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأحمر.

ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى تونس يوم 26 من نوفمبر الجاري استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته على ملعب رادس.

ويواجه الأهلي نظيره النجم الساخلي يوم 29 من نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس لاستكمال مشوار الفريق في البطولة التي يتطلع لتحقيق لقبها الغائب منذ عام 2013.

وحرص الدكتور مهند مجدي على الاطمئنان على الترتيبات الخاصة بسفر البعثة من خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة .

ومن المقرر أن تستقل بعثة الأهلي الطائرة من مطار الجونة إلى تونس مباشرة، عقب انتهاء مباراة الفريق مع الجونة.

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