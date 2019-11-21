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محافظ الشرقية يحيل 39 من العاملين بمدسة هرية" الإعدادية للتحقيق

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:42 ص
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بوابة الفجر
إسلام علي
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أحال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، 39 من العاملين بمدرسة "هرية" الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة؛ وذلك لعدم تواجدهم بالمدرسة أثناء زيارة المحافظ المفاجئة لها؛ للاطمئنان على انتظام سير اليوم الدراسي.

وأعرب المحافظ، عن استيائه الشديد لعدم تواجد هذا الكم من المدرسين بالمدرسة مما يضر بالعملية التعليمية، مؤكدًا أنه من حق الطالب أن يجد مدرسًا يشرح له المناهج المدرسية.

وأكد، على وكيل أول وزارة التربية والتعليم بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة على المدارس لضبط نسب حضور التلاميذ والمعلمين، والتأكد من انتظام سيرالعملية التعليمية لتقديم تعليم جيد للطلاب.


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