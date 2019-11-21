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الأهلي يسابق الزمن للحاق جونيور أجايي بمواجهة الجونة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:41 ص
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أجايي
أجايي
علي نبوي
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يسابق الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود الزمن من أجل لحاق النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر بمباراة الجونة المقبلة.

ويحل الأهلي ضيفا على الجونة مساء الاثنين المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، حتى يكون جاهزا للمشاركة في مباراة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف الجهاز الطبي أن أجايي يؤدي جلسات في الجيم؛ للتعافي من الإصابة، وهناك محاولات مستمرة لتجهيزه بشكل تام ووضعه تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي سيحدد قرار الاستعانة به من عدمه في اللقاء المقبل وفقا لجاهزية اللاعب الفنية.

يذكر أن أجايي تعرض لإصابة بشد في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في المباراة الودية امام فريق الاتصالات، التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله المغربي وليد أزارو من ضربة جزاء.

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الكلمات المفتاحية

جونيور اجايي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي

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