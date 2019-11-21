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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:33 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 21/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || قوات الاحتلال تعتقل مجددًا محافظ القدس


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددًا محافظ القدس عدنان غيث من منزله في القدس المحتلة، حسبما أفادت قناة العربية، اليوم الخميس.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || البنتاجون ينفي نية واشنطن لسحب قواتها من كوريا الجنوبية

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
نفى البنتاجون اليوم الخميس تقريرًا إخباريًا كوريًا جنوبيًا يقول إن الولايات المتحدة تدرس خفضًا كبيرًا في عدد قواتها في كوريا الجنوبية إذا لم تسهم سيول بشكل أكبر في تكاليف النشر، وفقا لوكالة "رويترز".


أخبار عالمية عاجلة اليوم || روسيا تسيطر على قاعدة جوية في سوريا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
سيطرت الشرطة العسكرية الروسية، على قاعدة سيرين الجوية قرب مدينة منبج في محافظة حلب شمالي سوريا، وذلك في إطار توسيع نشاطها في الشمال السوري.
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قوات الاحتلال سوريا روسيا البنتاجون أهم الأخبار إسرائيل أخبار عاجلة

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