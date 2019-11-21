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طقس غدا الجمعة ودرجات الحرارة.. والأرصاد تحذر: البسوا الشتوي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
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أمطار
أمطار
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يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على كل الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، حيث أن الطقس وحالة الجو خلال الفترة الحالية تتماز بالتقلب الشديد

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة وتكون متكاثرة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وخاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، حيث وصلت درجة الحرارة الصغرى على القاهرة لـ 14 درجة مئوية.

وناشدت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، المواطنين بارتداء الملابس الشتوي حال الخروج في الصباح الباكر للمدارس أو العمل، أو حال الخروج في الساعات المتأخرة من الليل، منوهًا إلى أن الطقس مازال معتدل نهارًا، ودرجات الحرارة حول المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام، وتتراوح بين 25-26 درجة على القاهرة.

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