استرداد 134 فدانا وإزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة بمركز الفتح بأسيوط

شنت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات الأمن والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بتوجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن الموجة الرابعة عشر من موجات الإزالات والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية الحفاظ على كافة حقوق الدولة المصرية واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحماية الأملاك العامة والأراضي الزراعية.



وقال محافظ أسيوط إن الحملة أسفرت عن إزالة 8 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمركز الفتح واسترداد أراضي بمساحة 134 فدان وتسليمها لجهات الولاية وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على كافة الأراضي أملاك الدولة والزراعية.



وأكد المحافظ أن التعدى على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية مرفوض تمامًا وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظًا على حق الدولة الذي هو حق الشعب والأجيال القادمة لافتًا أن هناك متابعة مستمرة للموقف أولًا بأول مع جميع رؤساء المراكز والمدن لإزالة كافة التعديات للأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبها أوضحت نبيلة علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح أنه تم تنفيذ حملة مكبرة ضمن الموجه الرابعة عشر للازالات بالمركز وتم تنفيذ 8 قرارات إزالة علي أملاك الدولة بمساحة 134 فدانا بقريتي الواسطى وبصره بمشاركة نواب ومساعدي المركز ورؤساء قريتي الواسطى وبصره ومسئولي أملاك تحت مظلة أمنية من مركز شرطة الفتح لافتة إلى استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة وتسيلم جميع الحالات بعد الازالة لجهات الولاية.



