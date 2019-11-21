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أبل تلغي العرض الأول لفيلم The Banker بسبب "المخاوف"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:21 ص
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The Banker
The Banker
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ألغت شركة Apple أمس الأربعاء العرض العالمي الأول لفيلم The Banker بشكل مفاجئ بسبب مخاوف غير محددة، وكان من المفترض أن يعرض الفيلم اليوم الخميس في مهرجان معهد الفيلم الأمريكي..

ويستند الفيلم، الذي قام ببطولته صامويل إل جاكسون، إلى القصة الحقيقية لرجل أعمال أسود استأجر رجلًا أبيض من الطبقة العاملة لمواجهة إمبراطوريتهما ومكافحة العنصرية في أمريكا في الستينيات.


وقالت أبل في بيان لوكالة فرانس برس "في الأسبوع الماضي تم لفت انتباهنا إلى بعض المخاوف المحيطة بالفيلم" .

واضافت "نحن، إلى جانب صانعي الأفلام، نحتاج إلى بعض الوقت للنظر في هذه الأمور وتحديد أفضل الخطوات التالية. في ضوء ذلك ، لم نعد نطلق عرض The Banker  في AFI Fest".

ولم تحدد أبل طبيعة المخاوف، لكن تقارير التجارة في هوليوود ربطت الإلغاء بالمزاعم التي قدمت عن أحد أقارب بيرنارد جاريت، وهو أحد رجال الأعمال الذين صوروا في الفيلم.

يذكر ان فيلم The Banker واحد من الافلام الأولى التي تنتجها شركة Apple العملاقة للتكنولوجيا في خدمة البث المباشر الجديدة، والتي تعرض البرامج التلفزيونية والأفلام ، والتي قد تم إطلاقها في 1 نوفمبر.

بعد العرض الأول المخطط له في المسرح الصيني في لوس أنجلوس ، كان من المقرر أن يصل الفيلم إلى منصة البث المباشر Apple TV + في 6 ديسمبر.

وفقًا لملخصه الرسمي، يتبع The Banker غاريت (أنتوني ماكي) وجو موريس (جاكسون) حيث "يضعون خطة جريئة ومحفوفة بالمخاطر لمواجهة المؤسسة العنصرية في الستينيات من خلال مساعدة الأميركيين الأفارقة الآخرين على متابعة الحلم الأمريكي".

وقالت الشركة في بيانها يوم الأربعاء: "لقد اشترينا" The Banker "في وقت سابق من هذا العام حيث تأثرنا بقصة الفيلم الترفيهية والتعليمية حول التغيير الاجتماعي ومحو الأمية المالية".


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