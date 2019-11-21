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باحث اقتصادي: نظرة مصر لدول القارة الأفريقية تغير في عهد السيسي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:30 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، إن انطلاق مؤتمر "أفريقيا 2019" في دورته الرابعة غدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس مدى التغير المصري في التوجه نحو القارة الأفريقية، حيث كانت مصر تعول لسنوات طويلة على الجانب السياسي في تعاملها مع دول القارة السمراء، ولكن هذا تغير حيث أصبحنا نهتم بالجانب السياسي والاقتصادي والدبلوماسي في التعامل مع أفريقيا.

وأشار "أبو علي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الخميس، إلى أن عقد مثل هذا المؤتمر يعزز من آليات التواجد المصري في القارة الأفريقية، حيث أصبح الدور المصري في أفريقيا مختلفا، فمصر تتحدث باسم دول القارة كونها رئيسا للاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن مصر تعيد الآن فكرة تعزيز الشراكة مع القارة الأفريقية على المستوى الإقليمي والعالمي، منوهًا بأن مصر تسعى أن تكون مركز إقليمي للاستثمار في القارة الأفريقية، وهو ما انعكس إيجابيا على مصر ودول القارة، موضحًا أن المؤتمر في دورته الرابعة يركز على تحسين قطاع البنية التحتية.

ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة له دلالة كبرى فهو بمثابة ترويج للعاصمة الإدارية كونها أكبر مشروع قومي تنفذه مصر، حيث سيحضر المؤتمر نحو 2000 شخصية من مختلف المجالات.
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