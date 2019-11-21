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قوات الاحتلال تعتقل مجددًا محافظ القدس

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:30 ص
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محافظ القدس
محافظ القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددًا محافظ القدس عدنان غيث من منزله في القدس المحتلة، حسبما أفادت قناة العربية، اليوم الخميس.

 

وبحسب قناة العربية، جاء الاعتقال هذه المرة على خلفية تصريحات أدلى بها غيث، الأربعاء، دعا فيها الأسرة الدولية إلى تحرك عاجل لتطبيق الشرعية الدولية وقراراتها في وجه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اختراق لهذه الشرعية على الأراضي الفلسطينية عامة والقدس بشكل خاص.

 

وقال غيث، إن سياسة الاحتلال بحق أبناء فلسطين من شأنها أن تقضي على ما تبقى من فرص تحقيق السلام الذي سعت إليه الدول.

 

وقد اغلقت سلطات الاحتلال، عدة مؤسسات تعليمية فلسطينية وصحية وإعلامية في القدس، وكذلك اعتقال واسدعاء عاملين فيها للتحقيق.

 

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، حيث كان غيث ضمن من اعتقلتهم القوات الإسرائيلية الشهر الماضي من مسؤولين فلسطينيين بسبب ممارستهما "سيادة السلطة الفلسطينية" في القدس الشرقية المحتلة.

 

وأكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين محمد محمود حينها، اعتقال كل من محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور. وقال محمود إن اعتقال المسؤولين جاء بسبب "ممارسة سيادة السلطة الفلسطينية في القدس".

 

فيما تمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس.

 

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الكلمات المفتاحية

محافظ القدس قوات الاحتلال اعتقال محافظ القدس اسرائيل

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