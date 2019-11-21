سقوط 6 تشكيلات عصابية تخصصت في ترويج المخدرات بالقليوبية





وتم ضبط تشكيلين، يضم الأول كلا من " ه م ن " 45 عاما، و" ه ع ح " 37 عاما، و" م ض س " 27 عاما، وبحوزتهم 400 جرام حشيش و150 قرص مخدر، وسلاح أبيض سكين ومبلغ مالي، وضم التشكيل الثاني كلا من " ك ح م " 27 عاما، و" ا م ع " 33 عاما، وبحوزتهما 500 جرام حشيش ومبلغ مالي 3 ألاف جنيه.



وفي شبرا الخيمة، تمكن العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي من ضبط 3 تشكيلات عصابية، يضم الأول كلا من " م ى م " 22عاما، و" م خ خ " 30 عاما، وبحوزتهما 200 جرام حشيش، و100 جرام استروكس، ومبلغ مالي، كما تم القبض على كلا من " ك س م " 23عاما، و" ل ح ع " 22عاما، كونا عصابة لترويج الهيروين وضبط بحوزتهما 100 جرام هيروين ومبلغ مالي، وشمل التشكيل الثالث كلا من " ط ب م " 31عاما، و" م ت م " 30 عاما، وبحوزتهم 100 جرام حشيش و70 قرص مخدر.



و‏‏تمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط كلا من " ا م ن " 31عاما، عاطل و" ح م ح" 35عاما، وبحوزتهما بندقية خرطوش وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 200 جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 50 جرام ومبلغ مالي، وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهما والمبلغ المالي حصيلة البيع وأحيل جميع المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق.



ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على 6 تشكيلات عصابية، تخصصت في ترويج المخدرات في مدن قليوب وشبرا الخيمة وبنها، ضبط بحوزتهم كميات مختلفة من المخدرات، وتولت النيابة العامة التحقيق مع جميع المتهمين.وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث، يفيد قيام حملة مكبرة قادها العميد حازم عزت رئيس مباحث مكتب المخدرات بالمديرية، لضبط تجار المخدرات، واستهدفت مدن قليوب وشبرا الخيمة وبنها، أسفرت عن ضبط 6 تشكيلات للمخدرات. ففي قليوب.