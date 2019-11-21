شيما الحاج في مهرجان القاهرة السينمائي الأكثر بحثًا على جوجل







تصدرت الفنانة شيما الحاج، مؤشرات البحث على جوجل، بعد حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، ويعد ذلك الظهور الأول لها بعد خروجها من السجن عقب اتهامها، بالتحريض على نشر الفسق والفجور ونشر فيديوهات فاضحة.



وأثارت شيما الحاج، جدلا كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتكاعي، حيث استغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ظهورها في الحفلات والمناسبات العامة، وعدم خجلها مما حدث، وجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي: "مش مكسوفة من نفسك"، "اللى اختشوا ماتوا"، "ازاي عزموها على مهرجان عريق زي القاهرة السينمائي؟".



