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شيما الحاج في مهرجان القاهرة السينمائي الأكثر بحثًا على جوجل
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:18 ص
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الفجر الفني
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تصدرت الفنانة شيما الحاج، مؤشرات البحث على جوجل، بعد حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، ويعد ذلك الظهور الأول لها بعد خروجها من السجن عقب اتهامها، بالتحريض على نشر الفسق والفجور ونشر فيديوهات فاضحة.
وأثارت شيما الحاج، جدلا كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتكاعي، حيث استغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ظهورها في الحفلات والمناسبات العامة، وعدم خجلها مما حدث، وجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي: "مش مكسوفة من نفسك"، "اللى اختشوا ماتوا"، "ازاي عزموها على مهرجان عريق زي القاهرة السينمائي؟".
شيما الحاج في مهرجان القاهرة
وتألقت شيما الحاج في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ارتدت فستانا طويلا، من اللون الأسود مفتوح من منطقة البطن، واكسسوارت هادئة، وتركت شيما الحاج شعرها الأسود منسدلا على شعرها.
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