إزالة ٦١ حالة تعد على أملاك الدولة بنصر النوبة بأسوان (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بحملة مكبرة لإزالة 61 حالة تعدى على الأراضى أملاك الدولة ومشروعات الرى بإجمالى مساحة 20 ألف و737 م2 وذلك بنطاق مدينة نصر النوبة وقرى عنيبة وأدندان وقسطل، صرح بذلك العميد محمد البنا رئيس مركز ومدينة نصر النوبة.





وذلك استكمالًا لجهود المحافظة لإزالة كافة أنواع التعديات على أراضي الدولة وذلك ضمن الموجه الرابعة عشر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة وبناء على تكليفات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بالاستمرار فى إزالة أى تعديات مستحدثة أولًا بأول وعدم التسامح فى التعدى على أراض الدولة بشكل غير قانوني.



