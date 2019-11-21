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إزالة ٦١ حالة تعد على أملاك الدولة بنصر النوبة بأسوان (صور)
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:20 ص
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فتح الله رضوان
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بحملة مكبرة لإزالة 61 حالة تعدى على الأراضى أملاك الدولة ومشروعات الرى بإجمالى مساحة 20 ألف و737 م2 وذلك بنطاق مدينة نصر النوبة وقرى عنيبة وأدندان وقسطل، صرح بذلك العميد محمد البنا رئيس مركز ومدينة نصر النوبة.
وذلك استكمالًا لجهود المحافظة لإزالة كافة أنواع التعديات على أراضي الدولة وذلك ضمن الموجه الرابعة عشر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة وبناء على تكليفات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بالاستمرار فى إزالة أى تعديات مستحدثة أولًا بأول وعدم التسامح فى التعدى على أراض الدولة بشكل غير قانوني.
أوضح بأن الحملة إستهدفت تنفيذ 26 قرار إزالة إدارية بإجمالى مساحات تبلغ 4 الألاف و962 م2، بالإضافة إلى 32 قرار إزالة فورية بإجمالى مساحة ألفين و75 م2، علاوة على تنفيذ 3 قرارات إزالة تعدى على أراضى مشروعات الرى بمساحة 13 ألف و700م2، مؤكدًا على أن حملة الإزالة المكبرة كانت بقيادة رئيس مركز ومدينة نصر النوبة وبمشاركة القوات الأمنية بقيادة اللواء مصطفى محمد مساعد مدير الأمن لمنطقة وسط، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات القروية والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة فيها مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى.
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