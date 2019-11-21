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"الأرصاد" تكشف موعد بدء فصل الشتاء (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:19 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وخاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، حيث وصلت درجة الحرارة الصغرى على القاهرة لـ 14 درجة مئوية.

وناشدت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، المواطنين بارتداء الملابس الشتوي حال الخروج في الصباح الباكر للمدارس أو العمل، أو حال الخروج في الساعات المتأخرة من الليل، منوهًا إلى أن الطقس مازال معتدل نهارًا، ودرجات الحرارة حول المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام، وتتراوح بين 25-26 درجة على القاهرة.

ونوهت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بأننا يفصلنا شهر واحد فقط عن فصل الشتاء الذي يبدأ 21 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه مازال هناك شبورة مائية خفيفة غير مؤثرة في الصباح الباكر على الطرق القريبة من الأراضي الزراعية والقريبة من المسطحات، مشددة على أنه هناك استقرا تام في الأحوال الجوية لمدة 3 أيام قادمة، موضحة أن مدينة شرم الشيخ التي يتم تحضيرها لمؤتمر الشباب بها من أجمل المدن في حالة الجو خلال هذه الفترة. 
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حالة الطقس الأرصاد أخبار مصر

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