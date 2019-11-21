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مدير "بنها التعليمية": التعليم الخاص استثمار في القوى البشرية.. ويقضي على الكثافات المرتفعة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:14 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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قال عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، إن التعليم الخاص هو استثمار في القوى البشرية ويساعد في القضاء على الكثافات المرتفعة التي تؤرق التعليم العام ولا يمكن أن يتحقق ما تسعى إليه الدولة دون استثمار في عقول أبنائها باعتبار أن التعليم هو سلاح المستقبل.

جاء ذلك أثناء حضوره الخميس، اجتماعا مع لجنة التعليم الخاص بالإدارة لمناقشة بعض المشاكل التي تواجه مدارس "سمارت"، و"مستقبل مصر " و"الصفوة" الخاصة، بحضور صبري عبدالله أمام مدير إدارة الشؤون القانونية ونبوية حامد مدير إدارة التعليم الخاص ومديري المراحل المختلفة بالإدارة.

وناقش الاجتماع ماتم عرضه من اللائحة الداخلية لمدارس سمارت تمهيدا لإعتمادها وإرسالها للمديرية، وكذلك فتح حساب بالبنك الأهلي المصري وفقا لتعليمات التعليم الخاص بالمديرية.

وكما ناقش المجلس ما تقدمت به مدارس مستقبل مصر من عقود إثبات الملكية وما تقدم به الممثل القانوني لمدرسة الصفوف من طلب لإتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للتشغيل الكلي للمدرسة.

وشدد فتح الباب على جميع المدارس الخاصة بالالتزام بالقرار الوزاري ٤٢٠ والالتزام بالترخيص واللائحة الداخلية الصادرة والمعتمدة لكل المدارس الخاصة.
مدير "بنها التعليمية": التعليم الخاص استثمار في القوى البشرية.. ويقضي على الكثافات المرتفعة
مدير "بنها التعليمية": التعليم الخاص استثمار في القوى البشرية.. ويقضي على الكثافات المرتفعة
مدير "بنها التعليمية": التعليم الخاص استثمار في القوى البشرية.. ويقضي على الكثافات المرتفعة
مدير "بنها التعليمية": التعليم الخاص استثمار في القوى البشرية.. ويقضي على الكثافات المرتفعة
مدير "بنها التعليمية": التعليم الخاص استثمار في القوى البشرية.. ويقضي على الكثافات المرتفعة
مدير "بنها التعليمية": التعليم الخاص استثمار في القوى البشرية.. ويقضي على الكثافات المرتفعة
مدير "بنها التعليمية": التعليم الخاص استثمار في القوى البشرية.. ويقضي على الكثافات المرتفعة
مدير "بنها التعليمية": التعليم الخاص استثمار في القوى البشرية.. ويقضي على الكثافات المرتفعة
مدير "بنها التعليمية": التعليم الخاص استثمار في القوى البشرية.. ويقضي على الكثافات المرتفعة
مدير "بنها التعليمية": التعليم الخاص استثمار في القوى البشرية.. ويقضي على الكثافات المرتفعة
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