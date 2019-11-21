الأرصاد الجوية: حالة الطقس في "الويك إند" مُستقرة

قالت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الجمعة "الويك إند" مُستقرة، ويشهد الطقس في ساعات الليل برودة شديدة، وتتعرض البلاد صباح غد لشبورة مائية كثيفة، تدفع المواطنين بتوخي الحذر أثناء الخروج من المنازل باكرا، ويحرص السائقين على اتباع تعاليم المرور تجنبا للحوادث.





وقالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا، إن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر وتكون متكاثرة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.





وكشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، قائلة إن القاهرة تسجل العظمى 25 درجة والصغرى 14، والإسكندرية تكون العظمى 24 والصغرى 14 درجة، أما مطروح فتصل العظمى لـ 23 درجة والصغرى 13 درجة، بينما وسوهاج تكون العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، فيما تسجل قنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وعن درجات الحرارة في أسوان فتكون العظمى 30 والصغرى 14 .