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جهاز"السادات" ينظم ورشة عمل للتعريف بمستجدات قانون المزايدات والمناقصات الحكومية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:09 ص
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بوابة الفجر
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صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم عقد ورشة عمل لتعريف العاملين بجهاز المدينة، بالمستجدات القانونية والإدارية لقانون المزايدات والمناقصات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، والمرتبطة أعمالهم بالمهام المذكورة.


وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم خلال ورشة العمل  إلقاء الضوء على الجديد في القانون واللائحة التنفيذية له، وكذا التعريف بمهارة الصياغة القانونية للعقود، وذلك من خلال عدة مناقشات ومحاضرات، والتي ألقاها كل من  الدكتور أيمن حجر، والدكتور محمد نصر، وبحضور جمال الدمرداش، مدير عام الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم خلال الورشة، طرح مناقشات عامة حول المستجدات وكيفية التعامل معها، كما تم  الرد على الاستفسارات من قبل المشاركين في الورشة، مضيفاً أن المتدربين أثنوا على البرنامج، وطالبوا القائمين على هذا العمل بضرورة تكرار البرنامج، وزيادة مدة التدريب، وذلك للإلمام بجوانب البرنامج كافة.

وأوضح رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على رفع كفاءة الكوادر البشرية بأجهزة المدن المختلفة، وكذا الحرص على دفع العمل بالعديد من المشروعات، وحسن صياغة العقود والتيسير على المتعاملين مع جهاز المدينة.


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