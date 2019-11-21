البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة التجلي بمركز لوجوس بوادي النطرون

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الخميس، القداس الإلهي من كنيسة التجلي بمركز لوجوس الباباوي بدير الأبنا بيشوي بوادي النطرون.





وبدأ صلاة القداس الإلهي بطقس رفع بخور باكر بحضور لفيف من مجمع الأباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس.





وتخلل القداس الإلهي باقة من الترانيم والتسابيح الروجية بقيادة المعلم إبراهيم عياد وخورس من شمامسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسط حضور عدد محدود من الاقباط والعاملين بالدير، وذلك بمناسبة عيد تجليس قداسته السابع علي الكرسي المرقسي.





كان قداسة البابا تواضروس، قد عقد أمس الأربعاء، إجتماعه الإسبوعي من كنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.





يذكر أن قداسة البابا تواضروس، قد افتتح، الثلاثاء، المكتبة البابوية المركزية بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.





وشارك في الافتتاح أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذين يشاركون حاليًا في سيمينار المجمع المقدس.





وتأتي الرؤية التي تم على أساسها إنشاء المكتبة البابوية المركزية التي افتتحها قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم لتشير الى أنها تسعى إلى توفير مساحة أكاديمية رائدة، تهيئ بيئة علمية تراثية للدراسة والبحث لكل المهتمين بالقبطيات في مصر والعالم.





وتم عرض فيلم تسجيلي يشرح عن كيفية إنشاء المكتبة ومكوناتها الأساسية، حيث وضح فيها بأن المكتبه تحوي علي كتب لقداسة البابا الراحل شنودة الثالث كان يستخدمه، كما تحوي بالمكتبه قطعة من الصليب المقدس والتي اهديت للكنيسة القبطية الارثوذكسية، وتحوي المكتبة مقتنايات اثارية من الفنون المتعدده والتي توجد في دول انحاء العالم من الماضي والحاضر.





وتطل المكتبه علي منطقة خضراء تسمي بشجرة مار مرقس، كما بها عدد 2 مصعد فضلا عن الحديقة الملحقة بها يقدر مساحتها ما يقرب عن فدانين ليجد السائحيين والباحثين الراحة الكاملة.





وخلال الافتتاح، قال البابا تواضروس، أن إننا شاركنا في افتتاح مكتبه قبطية وهي تعتبر اكبر مكتبه قبطية في العالم.





وأوضح " تواضروس"، انها أكبر مكتبة قبطية شيدت بعد تشيد تلاميذ السيد المسيح الكتب في العالم، وهي تم انشاءها في 2017 وتم تصميمها بتكلفه ضخمه جدا وتعرضنا الي بسبب تعلطيات ضيقات مالية ولكن الله دبر كل شئ



